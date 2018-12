DODIK DIREKTAN I BEZ OKOLIŠANJA: Britanci protestima ruše Vučića i mene

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik kaže da svako iole politički i bezbednosno pismen može lako da zaključi da su protesti u Banjaluci i Beogradu koordinisani i da iza njih stoji strani faktor, pre svih Velika Britanija, čiji je cilj rušenje vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji. Glavni motiv izazivanja nestabilnosti je, kako objašnjava, namera Zapada da spreči ruski uticaj na ovim prostorima. U razgovoru za Kurir otkriva šta će biti njegov politički odgovor, zašto mu je teško u Predsedništvu BiH, kao i kako vidi epilog rešavanja kosovskog pitanja u 2019. godini uz uticaj predsednika SAD Donalda Trampa...

Kako komentarišete sve masovnija okupljanja pristalica grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci?



- Taj pokret je u pravu u delu koji se tiče insistiranja da se utvrdi istina o stradanju Davida Dragičevića. A na to može jedino da odgovori tužilaštvo, i posle toga sud. Sve izvan toga, a tiče se političkih stavova i ocena, nasrtaja na institucije i pojedince je neprihvatljivo. I dobiće svoj politički odgovor.

Šta je vaš politički odgovor?

- Pa da donesemo zakon i ukinemo tužilaštvo. Eto. Pa ćemo formirati neko novo. Nismo daleko od toga. Tužilaštvo se potpuno nepotrebno zavuklo u sve ove probleme. Tužioci su odgovorni što posao do sada nisu uradili. Ali kod nas je tužilaštvo pod upravom međunarodnog faktora. Očigledno tu postoji sprega. U tužilaštvu odugovlače i neće da rade svoj posao kako bi se napravila atmosfera navodne odgovornosti izvršne vlasti za taj slučaj.

Na osnovu čega to tvrdite?



- Izvršna vlast u RS ne imenuje tužioce ni sudije. To radi Sarajevo, jedno sumnjivo telo, koje je van ustava izabrala međunarodna zajednica. Sve sudije i tužioci morali su pri izboru da prođu proceduru kod međunarodnog faktora. I zakazali su upravo oni koji je trebalo da odgovore da li je to ubistvo ili nije, ko je odgovoran. I deo ljudi iz pokreta "Pravda za Davida" krenuo je u politički obračun. Umesto da se vlast okarakteriše kao izuzetno tolerantna, pošto je mimo zakona dozvolila okupljanja, odjednom se govori da ovde vlada neka represija. Ovde se ja bavim politikom i politički legitimitet stičem na izborima, a ne na ulici. I naravno da ovde ulica neće odlučivati o politici.

Protesti su usmereni protiv vas?



- Pa ja sam čovek koji ovde vrši vlast i lider najveće političke partije. Odjednom se na ulici nađu i opozicija, političari iz Sarajeva, dela međunarodne zajednice, otac Davor i porodica koja je izgubila sina s mistifikacijom koju su opozicioni i drugi krugovi napravili o tom slučaju. Ta potreba za pravdom je spontano krenula, ali su kasnije razni mešetari to preuzeli. Ima nekih iz zapadnih struktura koji su zvali da kažu da će ovaj slučaj problematizovati ulazak BiH u evropske institucije.

Ko vas je zvao, iz kojih to struktura?



- Ovako, ako bi u bilo kojoj od tih zemalja ljudi pokušali da preseku onu traku na kojoj piše "policija, zabranjen prilaz", baš me interesuje šta bi se desilo. Baš bih voleo da vidim kako bi se proveli u SAD. Ili u nekim od tih demokratskih sistema. Videli smo kako se to radi u Francuskoj. Pre dve godine sam kao predsednik RS pozvan u Tužilaštvo BiH da dam izjavu zbog obeležavanja Dana RS. Svi su skočili na mene da moram da se odazovem na poziv tužilaštva. Isti ti sad pričaju da to ne mora da učini Davor Dragičević, za kog imam razumevanje jer mu je sin stradao. Zakon ne poznaje emocije. I mnogi u Srbiji nemaju pojma o čemu se ovde radi, ali su spremni da pod lažnim profilom boraca za pravdu protestuju. Neka se na izborima bore za pravdu. U njihovo vreme u Srbiji su bila masovno ubistva, pa ništa nisu rešili.

Šta hoćete da kažete o protestima u Srbiji?



- Navodni protesti su izgleda postali neka vrsta pomodarstva. Verovatno Evropa utiče na to. Aktuelna vlast predvođena Vučićem zatekla je beznadežnu situaciju, zemlju pred bankrotom. I sad oni koji su je doveli u tu poziciju odjednom okupljaju narod i nude se kao alternativa. Uvek u Beogradu, kao i u Banjaluci, možete naći nekoliko hiljada ljudi koji su nezadovoljni. A ti bi bili nezadovoljni gde god živeli. Srbija ima demokratske izbore, pa ti nezadovoljni neka se za njih pripreme.

Sugerišete da su protesti u Banjaluci i Beogradu u nekoj vezi?



- Očigledno. Ovde izuzimam porodicu Dragičević. Razumem povređenost Davora Dragičevića i, dok traga za istinom, ima moju podršku. Kad uđe u politiku, a nije nepoznato da su se oko njega političari okupili, onda imamo problem. Naravno da strani faktor ima uticaj. Od naših organa bezbednosti uspelo je da pobegne pet pojedinaca koji su bili zaduženi za organizaciju i omasovljenje protesta "Pravda za Davida". Policija ima imena tih ljudi. Oni su, slučajno ili ne, građani Velike Britanije. Britanci se sad bave sprečavanjem navodnog ruskog uticaja u RS. Mi nismo spremni da budemo u grupi poltrona i Rusiji uvedemo sankcije. Rusija je naš značajan partner, kao što želimo da to budu i SAD i EU.

Britanija pokušava da sruši vas i vlast u Srbiji?



- Svako ko je politički i bezbednosno pismen može to da zaključi. Nijednom me niko iz Rusije nije pozvao i rekao "ej, alo, kako se to ponašaš", a doživeo sam od zapadnjaka mnogo puta da sam pozvan i pitan "šta se to dešava", kao i ovaj put zbog poslednjih dešavanja u Banjaluci. Britanija je odobrila šest miliona funti za sprečavanje ruskog uticaja ovde. To znači da je taj novac upumpan u razne NVO, medije... da proizvode nestabilnost i ruše vlast u Beogradu i RS. Zašto neko misli da je mera njihove politike prema Rusiji obavezujuća i za nas ovde?! To ne može da bude.

Nada u Trampa nije iščezla

Pratićemo Srbiju u rešavanju pitanja KiM Godina 2019. se pominje kao ključna za rešavanje kosovskog pitanja. Kakav epilog očekujete? - Iako se taj Zapad nepravedno i nekorektno odnosi prema Beogradu u vezi s kosovskim pitanjem, Srbija je u procesu priključivanja EU. Veštački je formirana nazovidržava Kosovo. RS nikad neće dati saglasnost da BiH prizna nezavisnost Kosova. Pratićemo politiku Srbije po tom pitanju. Predsednik SAD Donald Tramp poslao je pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i privremenih institucija na Kosovu Hašimu Tačiju. Kako komentarišete zainteresovanost Vašingtona da se direktno uključi u rešavanje kosovskog čvora? - Poslao je Tramp i meni pismo, u kom mi je čestitao nepostojeći praznik BiH. Odgovorio sam mu da meni nije trebalo ni da čestita jer to nije moj praznik. Ipak, moja nada u Trampa nije iščezla. Čak se i u Srbiji smatralo da je Kosovo završena priča, a onda se aktuelna vlast s Vučićem na čelu potrudila da to pitanje vrati na razmatranje, na pregovarački nivo.



Neodrživo stanje

Teško funkcionišem u Predsedništvu BiH Kako funkcionišete u Predsedništvu BiH s bošnjačkim i hrvatskim članovima Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem? - Teško. Kao što je teška i BiH, koja može da živi jedino pod međunarodnim intervencionizmom. Ali njihov pristup da se odlukama visokog predstavnika modelira BiH pokazuje se teško održiv. Najveću štetu BiH načinio je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Sarajevu Pedi Ešdaun. Kod nas narod kaže kad neko umre "laka mu zemlja bila", a čuo sam da u njegovom slučaju većina u Banjaluci govori "teška mu zemlja bila". Dok ga mi smatramo najvećim zlotvorom, nesumnjivim međunarodnim kriminalcem u Sarajevu, zamislite, imaju inicijativu da mu se da ulica. I mi da šetamo u Sarajevu njegovom ulicom?! Eto, iz toga se vidi kako funkcioniše BiH.



Dolazak Putina

Odlična vest,

veoma se radujem Predsednik Rusije Vladimir Putin posetiće Srbiju 17. januara. Hoćete li se i vi videti s njim i šta očekujete od te posete?

- To je odlična vest. Kao Srbin sam veoma obradovan i biću tada u Beogradu. Očekujem da se tom posetom potvrdi podrška i prijateljstvo srpskog naroda i Rusije.



Čestitka

Svima sve najbolje,

a Vučiću želim da vodi Srbiju

- Novu godinu ću dočekati kod kuće, u krugu porodice. Svim vašim čitaocima želim sve najbolje u 2019, a predsedniku Vučiću želim puno zdravlja i želje da nastavi da vodi Srbiju stabilnim putem.

