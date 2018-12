VUČIĆA DOČEKALI ĐILASOVI DEMONSTRANTI PRED STUDIOM B, MEĐU NJIMA BIO NIKOLA SANDULOVIĆ: Ima tu mnogo pristojnih ljudi, ne bi ih stavljao u isti koš sa ovim narko-dilerom (UŽIVO)

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića izjavio je da ga je večeras ispred redakcije Studio B dočekala grupa demonstranata, a među njima se nalazio i Nikola Sandulović.

"Ima tu mnogo pristojnih ljudi, ja ih ne bi stavljao u isti koš sa takvim narko- dilerom, ni sa ovim lopovima Đilasom, Jeremićem, Obradovićem... Ima tu ljudi između 50 i 60 godina i oni zavređuju našu pažnju. Ne zavređuju je ti sitni kriminalci i narko-dileri poput Sandulovića i ovih lopova koje sam pomenuo", rekao je Vučić, koji gostuje na TV Studio B posle 10 godina.

Vučić je rekao da je ovaj doček "bio veličanstven" a da nije znao da su parole koje se viču dirigovane od strane nekih ljudi, dodavši da su ovo politički protesti a ne građanski.

"Nisam znao da neko vodi navijanje, ja sam mislio da oni spontano viču... a oni njima naređuje da viču", rekao je Vučić i dodao da će ih svaki put obaveštavati kuda se kreće kako bi mogli opet da ga dočekaju.

"Ja sam spreman da sagledam da vidim sa narodom i brojnim interesnim grupama pogođenim promenama da vidimo čime su to sve ti nezadovoljni", rekao je Vučić.

Veće plate, nova radna mesta

On je rekao da će od naredne godine biti povećane plate medicinskim radnicima, ali i da je potrebno u prosveti uraditi razne reforme.

"Moramo da idemo u korak sa svetom, da radimo više, napornije... imamo divne profesore i nastavnike, ljude koji žele sebe da menjaju a kamoli društvo, i trebalo bi i njih da nagradimo", kaže Vučić.

On je dodao da se država trudi da zaposli i veći broj lekara.

"Moramo da podmladimo specijaliste. Proseka nam je od 5 do 7 godina do penzije, zbog čega moramo da uvodimo mlade lekare", rekao je Vučić i dodao da ako bi bar za 15 odsto povećali plate u zdravstvu 90 odsto tih ljudi ne bi otišlo iz zemlje.

Vučić je naglasio da će Srbija morati da se uključi u tehnološku trku sa svetom, naročito u industriji veštačke inteligencije.

Predsednik se osvrnuo i na Đilasovu konstataciju da je napravio suficit u budžetu na račun građana.

"Priča gluposti. Ne, nego je trebalo da štampam pare da bi ljudi imali novac koji ništa ne vredi?! Nikada Srbija pre nije imala tri godine suficit u budžetu!", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da Smederevo danas "izgleda dobro" ali da je ogroman posao urađen sa RTB Borom i dolaskom Zi Đina.

Kupovaćemo zlato, plata u decembru 445 evra

On je rekao da je Jorgovanki Tabaković predložio da od naredne godine umesto deviza počne da kupuje zlato, kako bi povećala zlatne rezerve države jer je "zlato najskuplje".

"Mi brinemo o budućnosti, a ne da li ćemo ostati više ili manje na vlasti", rekao je Vučić.

Predsednik najavio povećanje plata u decembru, što će se nastaviti naredne godine.

"U decembru će prosečna plata biti 445, a u martu očekujem oko 465 evra", izjavio je Vučić.

Otkrivena tajna kako je Marko stigao na Kosovo

Predsednik se osvrnuo i na situaciju na Kosovu i rekao da je prisustvao svakom sastanku sa Albancima od 2012. godine ali da sa njima "nismo uspeli da uspostavim ni dozu elementarnog poverenja".

"Kao ovnovi na brvnu smo se tukuli i svađali oko svega, ali to je razumljivo. Ja sam shvatio iz jednog razgovora u Briselu da oni nikada neće uspostaviti ZSO, da je to njihova šarena laža", rekao je predsednik i dodao da je cilj svega bio da Srbija dozvoli članstvo Kosova u UN.

Predsednik Srbije je opisao i šta se dešavalo uoči i nakon hapšenja Marka Đurića na Kosovu i Metohiji, ali je otkrio da Đurić nije stigao sa severne strane kao što su svi pretpostavljali.

"Dve večeri pre prebijanja i hapšenja Marka Đurića, kažem Nikoliću i Marku, nešto se zbiva znam ove ljude... kažem im samo da se ne dešavaju incidenti na Kosovu jer to može da pokvari komunikaciju u budućnosti... Marko ide na politički razgovor o dijalogu Albanaca i Srba... Lagali su da je ušao na alternativne prelaze. Kada bi rekao da je ušao preko Južne Mitrovice a ne sa gornje strane ne biste verovali. Oni su ušli, maltretirali ga... Rekao sam im do 19:30 vratite Đurića na administrativni prelaz sa Srbijom koji hoćete. Vratili su ga u 19:20. Tada sam izgubio svaku vrstu poverenja", ispričao je Vučić.

Ako Amerika uđe u pregovore, onda može i Rusija

On je upitao kako bi moglo da se desi u razgovore uđu Amerikanci uz EU, a da bi tako mogla isto i Rusija.

"Mi odlučujemo o tome i Albanci. A da li će Amerikanci i Rusi da se pitaju, naravno da hoće", rekao je Vučić i dodao da će o tome razgovarati i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kada bude došao u Srbiju.

O ovome ću pričati sa Putinom...

On je objasnio da će sa Putinom pričati o dotoku gasa u našu zemlju, naročito zbog napretka srpske ekonomije. Predsednik se osvrnuo na to što pojedini iz Evrope žele da Srbija uvozi TNG, koji je mnogo skuplji, rekavši da se to neće desiti i da nećemo uvoziti skuplji gas da bi se nekom "tamo dopali".

Sa Putinom će biti reči i o projektima na železnici.

On je dodao da će prva tema sa ruskim predsednikom biti Kosovo i dodao da ga nije briga kako na ovaj dolazak gledaju u okruženju.

"Zvali smo i Trampa pa nije došao. Makron će doći... verujem da će 2019. godina biti godina kada će Si Đinping još jednom doći u Srbiju i to će biti velika stvar", rekao je predsednik.

Kineskog ambasadora lično ću da ispratim, puno će mi nedostajati

Vučić je objasnio da je i lično pogođen odlaskom kineskog ambasadora Li Mančga, dodavši da je on zaslužio državno odlikovanje od Srbije.

"Mnogo je Kina učinila za nas, mnogo nam je pomogla. To će biti emotivni susret, a gledaću da ga ispratim i na aerodrom. Nadam se da će se nekako vratiti u Srbiju i da će nešto da radi", rekao je Vučić.

