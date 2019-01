NAJPOZNATIJI SRPSKI ASTROLOG OTKRIVA ŠTA ZVEZDE DONOSE POLITIČARIMA U 2019: Vučić nastavlja dominaciju, Đilas ide stazom Jankovića, a Ani sledi najteža godina

Želja lidera Saveza za Srbiju da bude aktuelan na političkom nebu Srbije je u skladu sa osobinama Riba - prilična buntovnička konfuzija bez cilja.



Najpoznatiji srpski astrolog Dušan Veličković za Kurir analizira godišnji horoskop srpskih političara. Ako je verovati zvezdama, i sledeće godine naše političare, a uz njih i sve nas, čeka godina puna izazova, ali uz veliku šansu da neke od najvećih problema konačno rešimo u našu korist.



Najveći izazovi su problem Kosova, mada zvezde kažu da će i sledeće godine biti nastavljen trend povlačenja priznanja nezavisnosti, a zatim i EU integracije, koje bi tokom 2019. mogla da poremeti jedna zavera, posle koje će državni vrh početi malo više da taktizira.



Astrolog Dušan Veličković

Naredna godina je za predsednika Vučića bitna jer on pokušava da reši nešto što se rešiti ne može, bar ne onako kako mi hoćemo. On je borac, o čemu govori njegov Mars u Ovnu u kom je izuzetno moćan. Mars vlada našim životom od 41. do 56. godine zato je Vučić postao centralna figura u srpskoj politici. Ove godine on želi da postavi temelje novog sistema približavanjem Evropi. Sredinom 2019. otkriće veliku zaveru i zabludu, zbog čega će njegova euforija zbog Evrope splasnuti i počeće da taktizira, a tek tada će ga ceniti. U njegovom horoskopu se progresivni Mesec već dve godine kreće kroz znak Škorpije, što se tumači kao težak period u kome je nemoguće naći izlaz. Kosovo je pod uticajem Škorpije i onda je jasno zbog čega se pojačano njime bavi. Od juna se situacija menja u njegovu, odnosno našu korist. Čvrsto i samouvereno vlada domaćom političkom scenom i u 2019.