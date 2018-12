MINISTAR STEFANOVIĆ PORUČUJE: U Srbiji neće biti ukrajinskog scenarija! IMAMO SPREMAN ODGOVOR

BEOGRAD - Srbija ima spreman odgovor ukoliko posle formiranja tzv. vojske Kosova na bilo koji način bude ugrožena bezbednosti Srba u pokrajini ili im zapreti opasnost od novog pogroma, izjavio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

- Želimo da razgovaramo, da ekonomski napredujemo, a ne da razmišljamo o ratu, ali je sigurno da Srbija neće stajati sa strane i mirno posmatrati napade na svoj narod. Iskreno se nadam da su toga svesni, pre svega, u onom delu međunarodne zajednice koji podržava kosovske Albance, poručio je Stefanović u intervjuu Večernjim novostima.

On kaže da informacije sa terena pokazuju da trenutno ne postoji neposredna opasnost po Srbe na severu Kosova i Metohije, ali da ipak, čak šest incidenata kada su pripadnici ROSU upadali na sever, pokazuje da, kada je reč o liderima kosovskih Albanca, ne možete nikada biti potpuno sigurni šta će uraditi sledeće.

"Pažljivo pratimo dešavanja i imamo spreman odgovor za svaki scenario", istakao je Stefanović.

On je ponovio da je za Srbe je neprihvatljivo prisustvo bilo kakve naoružane albanske formacije na severu, jer to ima za cilj samo zastrašivanje Srba i pokazuje da Albanci ne poštuju potpisane sporazume.

"To je sramota, ne samo za Prištinu nego i za EU koja je bila garant tih dogovora. Ljudi naoružani dugim cevima, u oklopnim transporterima ne smeju bez saglasnosti Kfora i lokalne zajednice Srba da budu prisutni na severu. To je dogovor, sva druga objašnjenja, poput tih da ROSU sme, a drugi ne smeju, besmislena su", dodao je Stefanović.

Upitan hoće li 2019. biti godina u kojoj će biti rešeno kosovsko pitanje, on je rekao da je teško govoriti o tome kada ne možemo da se dogovorimo ni o najprostijim stvarima, kao što je slobodan protok ljudi i robe.

"Prištinske vlasti odlučile su da nam u 2018. pokažu da ih, suštinski, Evropa ne zanima, niti vrednosti koje ona gaji. Zato, u situaciji kad nemaju ništa normalno da ponude ni Srbima ni Albancima na KiM, oni idu đonom, metodama koje su nezamislive bilo gde u Evropi. Međutim, kada pogledate profil ljudi koji upravljaju institucijama u Prištini, nismo ni očekivali da se pokažu kao veliki Evropejci. To sve ukazuje da ćemo veoma teško doći do bilo kakvog rešenja u 2019", rekao je ministar Stefanović.

Na pitanje koliko je realno da eventualni dogovor ide u pravcu razgraničenja, koje bi podrazumevalo neku vrstu podele Kosova, on je ukazao da je pokušaj predsednika Vučića da se razgovara o bilo kakvom rešenju za KiM dočekan je "na nož" i od EU i od kosovskih Albanaca i u delu naše javnosti.

"Nisu ni čuli šta Vučić nudi, a odbili su, čime poručuju da zapravo neće ništa da rešavaju. Kao dugogodišnji prijatelj, savetovao bih mu, ako je to ono što neki žele, da ne radi ništa i pusti da to ostane kao teret nekome drugom. Srbija, istina, od toga ne bi imala ništa, ali bi on bar skinuo veliki teret sa sebe. Ali, on se prihvatio toga, i pored napada sa svih strana, i radi nešto što može da mu donese samo političku štetu jer ne postoji to rešenje kojim će ljudi u Srbiji biti zadovoljni. A da ne govorim o tome da rešenje moraju da verifikuju neke velike sile koje nisu na našoj strani. Iluzorno je misliti da možemo da se sukobimo sa celim Zapadom i da iz toga izađemo kao pobednici", kaže Stefanović.

On je, takođe, rekao da su strane službe pojačale aktivnosti u poslednjih godinu dana u celom regionu i to se vidi na svakom koraku.

"Različiti su načini na koje razne sile sa različitih strana pokušavaju da ostvare određene interese, od kontakta sa pojedincima do uticaja na različite grupe u pojedinim zemljama. Nekada se i samo "nakače" na postojeća dešavanja, ne iniciraju ih, već ih usmere u jednom ili u drugom pravcu", dodao je Stefanović.

On je, na konkretno pitanje da li su se Britanci jače aktivirali na ovim prostorima, rekao da "nije reč samo o njima, sve službe su se jače aktivirale".

"Na teritoriji centralne Srbije nema dramatičnog, agresivnog delovanja, jer je naš bezbednosni aparat sposoban da to otkrije. Ali je vidljivo da su službe raznih država svoje aktivnosti intenzivno usmerile na AP KiM, BiH i Makedoniju", istakao je Stefanović.

Za tvrdnje da u Srbiji deluje nekoliko stotina albanskih špijuna, on je rekao da su preterivanja, "što ne znači da mi nismo bili oprezni u prethodnom periodu" i dodao da naše bezbednosne agencije i službe veoma uspešno kontraobaveštajno deluju "i nema straha da će neko delovati, a da mi to ne znamo".

Na pitanje rizikuju li Vučić i vlasti u Srbiji neku obojenu revoluciju ako ne sprovedu čitav niz zahteva Zapada u vezi sa KiM i saradnjom sa Rusijom, Stefanović kaže da se u Srbiji vlast osvaja i menja na izborima, mirnim putem.

"Čuo sam pretnje od onih koji organizuju proteste da bi mogli da prerastu u nešto što ima elemente nasilja. Pojedinci su pretili i ukrajinskim scenariom u Srbiji. Nijedan nasilni scenario nijednom narodu nije doneo ništa dobro. Možda jeste pojedincima, koji sebe vide u ministarskim foteljama ili na mestima gde se upravlja novcem, ali građanima svakako ne", dodao je on.

