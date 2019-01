IVICA DAČIĆ TRAŽI STABILNOST U TRENUCIMA VAŽNIH ODLUKA: Nisam pristalica vanrednih izbora ni protesta na ulici

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije i prvi čovek Socijalističke partije Srbije kaže da je njegova partija dugo godina prisutna na političkoj sceni da on nikad nije bio pristalica ni vanrednih izbora ni protesta na ulici.

"Uvek sam protiv vanrednih izbora, zato što drzava treba da bude u normalnom, redovnom stanju izbornih ciklusa, međutim, ako sledeće godine ulazimo u izbornu godinu, to i ne bi bili vanredni izbori. A ako izbori ne škode nacioalnim i drzavnim interesima, mogu i da se organizuju", komentariše Dačić

za Tanjug spekulacije o mogućim vanrednim izborima u Srbiji na proleće.

Osvrćući se na proteste u Beogradu i kritike opozicije na račun vlasti Dačić kaže da je najbolji odgovor na to - pobeda na izborima.

"Kada neko kaže idemo na izbore, odmah se bune - što da idemo na izbore. Pa kako neko misli da se dolazi na vlast osim izborima", pita se ministra i kaže da je mozda reč o tome da "oni traže izbore, a mole boga da ih ne bude".

"To su unutrašnje stvari koje ne bi trebalo da imaju uticaja na jedinstvo oko državne politike. Nažalost mi smo daleko od toga da imamo konsenzus oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja i to je ono što je najveća opasnost za Srbiju.", ocenjuje on i dodaje da protesti mogu uticati na političku stabilnost u Srbiji.

"Stabilnost je, naročito važna u trenucima kad donosite važne državne odluke i ne mislim da će se protestima bilo sta postići. U Srbiji će vladati onaj ko pobedi na izborima. To je uvek tako bilo",zaključuje Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir