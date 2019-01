VUČIĆ UŽIVO IZ ZVEČANSKE O VANREDNIM IZBORIMA: Da je do partije, ja bih još pre 15 dana raspisao izbore, ali nije do partije

Predsednik Aleksandar Vučić posetio je danas Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici i štićenicima uručio novogodišnje paketiće.

On je tom prilikom komentarisao i navode u javnosti o mogućim vanrednim izborima, dodavši da su u Srbiji regularni izbori 2020. godine.

"Setimo se da su Đilas i Pajtić vladali sa 6 odsto podrške. Mi imamo legitimnost, ali ako neko sumnja i kaže da nas narod ne želi, spreman sam da to proverim", rekao je predsednik i dodao:

"Pitanje legitimnosti je jedno od ključnih pitanja i nikada ne bih želeo da sedim u fotelji da budem velika vlast a da za to nemam podršku naroda", rekao je Vučić.

On je napomenuo da je do partije, on bi još pre 15 dana raspisao izbore, ali kao nije do partije, već do države, Vučić je istakao da je njegov cilj da brine o narodu i boljitku, kao i da ima puno toga još da se uradi za narod u Srbiji.

