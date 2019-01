KURIR TV UŽIVO SA ANDRIĆEVOG VENCA, VUČIĆ UNEO BADNJAK U PREDSEDNIŠTVO: Očuvaćemo srpsko ime i prezime i ćirilicu!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uneo je danas badnjak u zgradu Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Badnjak su zajedno sa predsednikom uneli gosti iz regiona među kojima su predsedavajući i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji i poslanik Sobranja Republike Makedonije Ivan Stoilković.

Službi koja je počela nešto posle osam časova prisustvuju i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

Tu su i predsedavajući i srpski predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević i gospodin Goran Danilović, Crna Gora.

Nakon službe, Vučić se obratio pristunima rekavši da se nada da će ovo biti godina mira stabilnosti i daljeg I ubrzanog napretka Srbije i RS, da će srpski narod svoju buducnosti videti na svojim ognjištima i da će, kako kaže, čak i one koji su morali da ih napuste - uspeti da vrate u otabžinu.

On je zahvalio gostima iz regiona što danas prisustvuju obeležavanju Badnjeg dana u Beogradu.

- Za nas je Hristovo rođenje najradosniji praznik. Možda je ovo trenutak da razmislimo o tome šta smo učinili, ali I šta nam je činiti za naš narod, rekao je Vučić i posebnu čestitiku upitio srpskom narodu na KiM uz poruku da je uvek uz njih.

Navodeći da je prethodna godina bila teška, Vučić je rekao da ni ova neće biti mnogo lakša, ali da će se raditi na tome da se očuva srpsko ime i prezime i ćirilično pismo, ne ugrožavajući nikog u regionu.

Kaže da za to imamo sva prava koja su definisama međunarodnim aktima.

On je zahvalio patrijarhu Irineju što stalno ukazuje na potrebu jedinstva srpskog naroda i na očuvanje nacionalnih interesa, kao i na povećanje nataliteta.

- To je ono što je moja najveća želja kao predsednika da imamo mnogo više dece, ma koliko me napadali. Više ne razumem šta tačno zloupotrebljavam kada o tome pričam. Mi bez dece nemamo budućnost i Srbi to moraju da razumeju, rekao je Vučić.

On je dodao da je sa Miloradom Dodikom dogovorio jedan princip između Srbije i RS, a to je da uvek razgovaramo čak i kada po nekim pitanjima nismo saglasni, da ne vređamo jedni druge, da ne idemo jedni protiv drugih, već da radimo mnogo više u korist naroda.

