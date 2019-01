PADAJU ZAVESE, TAČI OTKRIO KO JE PRVI TRAŽIO TAKSE ZA SRPSKU ROBU: A evo i čija je ideja bila da se dignu za 100 odsto...

Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da je zamenik premijera Enver Hodžaj inicirao ideju o uvođenju taksi na proizvode iz Srbije, da je lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji to podigao na 100 odsto, te da su Vlada i Ramuš Haradinaj samo glasali o toj odluci.

"Zamenik premijera Enver Hodžaj inicirao je uvođenje taksi od 10 odsto kao rezultat dešavanja između Srbije i Kosova. Kasnije lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji predložio je povećanje na 100 odsto, a vlada je samo glasala o toj odluci", rekao je Tači za prištinski Klan Kosova.

Kako je rekao on o tome nije razgovarao sa premijerom privremenih kosovskih institucija Ramušom Haradinajem jer on nije bio uključen u to.

"Haradinaj i drugi su samo glasali o tome u Vladi", rekao je Tači.

