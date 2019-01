PARTNERI IZ VLASTI ODGOVARAJU LIDERU SPS! DAČIĆU, DRŽI SE VUČIĆA! Bez njega ti nema vlasti

Lider SPS Ivica Dačić uspeo je da napravi pravu pometnju u redovima vladajuće koalicije jer je u odbrani svojih socijalista dobro potkačio i SNS i sve stranke koje su osvojile vlast na listi naprednjaka. Prozvani mu zameraju što pokušava da razdor prebaci u tuđe dvorište i što se vešto sklanja kad opozicija udara po SNS i njenom lideru Aleksandru Vučiću.

Promena strane



Dačić je oštro reagovao na opaske Vučića, koji je u autorskom tekstu za Kurir otkrio da njegovi pojedini koalicioni partneri već razmišljaju da ponovo promene stranu i opoziciji posluže kao jezičak na vagi prilikom osvajanja vlasti. Dačić je Vučića savetovao da ne brine za saradnju sa SPS, već da obrati pažnju na ljude iz SNS i druge koalicione partnere.

Potpredsednik SNS Miloš Vučević odgovara Dačiću da mu je pametnije da se drži Vučića.

- Dačiću bi bilo pametnije da se drži Vučića. To mu je jedina politička sigurnost i perspektiva. Pažljivo pratimo kako se koalicioni partneri ponašaju. Činjenica je da oni gotovo nikad nisu izloženi bilo kakvoj kritici opozicionih stranaka, a retko kad i brane SNS i predsednika od tih napada. Vučićeva izjava ne abolira SPS. Nije Vučić napamet govorio da nisu svi s naše liste nama verni i da ima ljudi i u SNS koji šuruju s opozicijom. Nemamo dilemu - naši partneri će poštovati SNS samo dok je on na vlasti - siguran je on.

Lider SDPS Rasim Ljajić smatra da Vučić u njegovoj stranci ima lojalnog partnera.

Rasimovi lojalni



- Nisam se prepoznao iz prostog razloga što mi sigurno donosimo glasove. Niko ne bi tako lako poklanjao mandate a da zauzvrat nešto i ne donosite. SDPS je za ovih šest godina pokazao lojalnost. S nama nikad nije bilo problema prilikom glasanja, niti smo ikad ucenjivali, iako nismo uvek bili oduševljeni svim potezima. Za razliku od Dačića, ja ne želim da eventualne napade ili probleme prebacujem u tuđe dvorište. Ne znam šta će to Dačiću - čudi se Ljajić.

Lider SPO Vuk Drašković nije bio raspoložen da se "brani" od Dačića:

- Ma neću ništa o tome da pričam. Vi to pričajte s Dačićem.

Igor Mirović (SNS) Svi gledaju sopstveni interes

Igor Mirović (SNS) Svi gledaju sopstveni interes

- Dok je SNS jak, dok vodi politiku koju građani podržavaju i dok ima organizacionu strukturu koja može da podržava tu politiku, svi naši koalicioni partneri će sasvim sigurno biti uz nas. Bilo bi suludo da menjaju tim koji pobeđuje i koji pokazuje najbolju igru na terenu. Ne verujem da takve samoubilačke poteze neko od naših partnera može da sebi dozvoli.

Jadranka Joksimović (SNS)

Čuli smo Dačića, analiziraćemo u stranci

Jadranka Joksimović (SNS)

Čuli smo Dačića, analiziraćemo u stranci

- To je pitanje za SNS i našu unutrašnju stranačku analizu, Vučić ima dovoljno političkog iskustva i pronicljivosti, a i dosta ljudi u SNS s kojima može da se konsultuje. Ali dobro, čuli smo mišljenje jednog koalicionog partnera, to je legitimno.

