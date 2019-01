RUSKO OBEZBEĐENJE KOJE ČUVA PUTINA STIGLO U BEOGRAD! OVAKO TO IZGLEDA KAD DOĐE NAJZAŠTIĆENIJI ČOVEK NA PLANETI! 250 specijalaca proverava sve, od puta kojim će se kretati do hrane i klime!

Prvi čovek Rusije Vladimir Putin, koji će se sledećeg četvrtka sastati u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dolazi sa 250 ruskih bezbednjaka. Deo njih je već stigao u našu zemlju, dok drugi deo dolazi sa njim.

Oni ga prate na svim putovanjima, a u saradnji ruskih agenata i pripadnika srpske policije i službi bezbednosti, mere obezbeđenja biće podignute na najviši nivo.

Ni muva da proleti

To se podrazumeva, kako objašnjavaju bezbednosni stručnjaci, da nebo za sve letove bude zatvoreno uoči dolaska predsedničkog aviona Putina, kog će po ulasku u srpski vazdušni prostor pratiti avioni srpske vojske do sletanja na beogradski aerodrom. Procenjuje se da će biti angažovano od 4.000 do 7.000 policajaca, uz pripadnike specijalnih jedinica MUP i Vojske Srbije, BIA, VBA i VOA.

foto: AP/Yuri Kochetkov/Pool Photo

Ulice kojima bude prolazio ruski predsednik biće zatvorene, šahtovi zavareni, na zgradama će biti ruski i srpski snajperisti, a građanima koji stanuju na tim trasama biće naređeno da zatvore prozore i navuku zavese.



Sve bezbednosno interesantne osobe biće proverene, ali i pojačaće se i kontrola kretanje pešaka, naročito na prometnim mestima - železničkoj i autobuskoj stanici, aerodromu i prilazima Beogradu, kuda će biti raspoređeni pripadnici Žandarmerije u punoj opremi. Internet komunikacija Srbije i inostranstva biće oštrije nadgledana.

Hodajuća meta



Član Svetske asocijacije šefova policija Marko Nicović objašnjava da se uz te zastarele metode zaštite koriste i visokosofisticirane mere obezbeđivanja Putina, koji je, kao jedan od najmoćnijih lidera, hodajuća meta broj jedan u svetu.

foto: Dado Đilas

- Zato je Putin najzaštićenija meta broj jedan u svetu. Sve se proverava. Ljudi iz njegovog obezbeđenja su još pre nekoliko meseci bili u tzv. izvidnici kako bi do do detalja pripremili plan zaštite. Sa njim uvek ide tim od 250 specijalaca, stručnjaka za fizičku zaštitu, ali i iz oblasti farmacije, medicine, hemijskog i elektronskog oružja... Oni proveravaju i eliminišu opasnosti od trovanja hranom, pićem, aparatima za klimu, dodirom s predmetima... Već četiri-pet puta su mu spasli život - priča Nicović.



Dodaje da se obezbeđenje vrši u saradnji sa domaćim službama.

- S tim da ruska škola neguje pravilo da se ne možeš osloniti ni na jednu službu, sem na svoju, bez obzira na to da li je reč o posetama u prijateljske države.



Uz Donalda Trampa

Putin najbolje čuvana ličnost na svetu

Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić objašnjava da je Putin, uz američkog predsednika Donalda Trampa, najbolje čuvana ličnost na svetu.

foto: Zorana Jevtic

- Baš kao i prilikom prethodne posete Beogradu, i ovom prilikom će biti preduzete maksimalne mere bezbednosti, a to znači da će njegova putanja kretanja biti unapred raščišćavana, šahtovi će biti zavareni, snajperisti raspoređeni duž trase... I, naravno, mnoge mere se drže kao strogo čuvana tajna. Pored naših službi, u obezbeđivanju Putina učestvuju i ruske službe, bezbednjaci FSB, i svakako nijedan detalj neće biti ispušten.

(Kurir/B. Bojić - I. Kljajić/Foto: Profimedia)

