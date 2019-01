NENAD ČANAK POPLJUVAO DODIKA U INTERVJUU ZA RADIO SARAJEVO: To je izdajnik koji ima zaleđinu u Moskvi, kako to da se Putin tako često sastaje s njim?

SARAJEVO - Nenad Čanak, predsednik Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, ocenio je da Vučić trenutno nema ozbiljnu alternativu, niti ima razloga da brine zbog protesta, koji se praktično svode na zahtev za "pet minuta na televiziji".

Čanak je za Radio Sarajevo rekao, komentarišući proteste u Beogradu, da misli da se predsednik Srbije ne plaži u vezi njih, jer tu ima "raznih ljudi koji zbog raznih razloga izlaze na proteste".

foto: Dragana Udovičić

"Ako pravite političke skupove toga tipa, morate imati političke zahteve. A vi, kada na svakom tom skupu imate samo govornike glumce i manje-više estradne ličnosti, kada nemate nijedan politički zahtev, meni je to u nivou - hoćemo pet minuta na televiziji. Jasno je da iza toga ne stoji jasan plan, nego je to 'drmanje' tako po ulici od strane nekoga ko to organizuje", ocenio je Čanak u intervjuu, koji je radio objavio na svojoj web stranici.

Prema njegovim rečima, niko nije došao da se "mrzne i demonstrira" zato što mu je dobro, ali je stvar u tome da iza svega toga ne leži nikakva šansa za boljitak.

Vučić je, kaže Čanak, nacionalista i centralista, na lokalnom nivou vlast vrše ljudi koji tome, po njegovom mišljenju, nisu dorasli u najvećem broju slučajeva.

"Ali, nema nikoga ko može da im ponudi promene, a da to stvarno izgleda da će to i da uradi. Upravo zbog toga, Vučić nema šta da brine za svoju vlast", rekao je Čanak.

Upitan da prokomentariše "nastojanja srpskih vlasti da reaktuelizuju priču o razgraničenjima" i da RS dovedu u kontekst Kosova, Čanak ocenjuje da je tu došlo do nerazumevanja šta da se dalje radi.

"Da dode do trajnog mira na ovim prostorima potrebno je hitno uključivanje kompletnog Balkana u Evropsku uniju. Jer, samo relativizacija granica može da bude konačni kraj igara oko promena granica. Vi ste shvatili da, kada se kaže razgraničenje, vi imate one koji su 'za' i one koji su 'protiv'. Imamo za i protiv, ali ne znamo protiv čega su i za šta su", rekao je Čanak i dodao da je zemlji, umesto takvih političkih platformi, potreban jasan evropski put.

Govoreći o dešavanjima u BIH i RS, Čanak je predsedavajućeg Predsedništva Milorada Dodika nazvao "izdajnikom, koji ima zaleđinu u Moskvi":

foto: Marina Lopičić

"Kako to da se Vladimir Putin tako često sreće sa nekim ko je do juče bio predsednik samo jednog entiteta u jednoj, a ne najvećoj državi na Balkanu? Ne vidim drugu logiku, osim ako Rusija nema svoje interese. Legitimno je da Rusija ima svoje interese. Ali nije legitimno da ljudi koji žive u nekoj zemlji, reći ću tačno, izdaju svoju sopstvenu zemlju zbog privatnih interesa, a za račun ruske države! To je, najblaže rečeno, nečasno", rekao je Čanak u intervjuu za radiosarajevo.ba.

Govoreći o protestima u Banjaluci Čanak je rekao da je strašno što ne može da se dođe do istine šta se desilo sa sa Davidom Dragičevićem "ma kakva istina bila".

(Kurir.rs/Tanjug)

