POTPREDSEDNICA VLADE ČASTILA SEBE ZA NOVU GODINU! Zorana zategla kapke pa poručila svim ženama: Slavite lepotu, a sitne duše ostavite iza sebe!

Izvor Kurira blizak Mihajlovićevoj otkriva da je ona uoči novogodišnjih praznika akazala korekciju kapaka kako bi oporavak od operacije mogla da provede bez poslovnih obaveza i neizbežnih kamera.

Otoci na licu

- Zorana je dugo planirala ovaj odlazak kod estetskog hirurga i namerno je za to tempirala novogodišnje praznike kako bi što diskretnije sačekala da joj otoci na licu splasnu. Posle korekcije kapaka samo jedanput se pojavila u javnosti, ali gotovo niko nije primetio da je nešto radila. Sad izgleda znatno svežije - ispričao je izvor našeg lista.



Zorana Mihajlović za Kurir priznaje da se za svoju lepotu bori i da se ne boji izazova i promena.

- Kao žena i majka, kao potpredsednica Vlade Srbije uvek glasam za lepotu! Čast izuzecima, ali nema te žene koja ne voli i ne želi da bude lepa. Vodim računa o sebi, o svom zdravlju, kao što vodim računa o svojoj porodici i prijateljima. Činim sve i da svojim ponašanjem i izgledom reprezentujem svoj posao i instituciju koju predstavljam, jer je to i moj posao. Trudim se da izgledam isto i u blatu koridora i obnovljenih pruga, kao i na sastancima i prijemima u Vladi Srbije. Nemam strah od izazova i promena, već im idem u susret, jer nema drugog načina da se naprave velike stvari - objašnjava potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva.

Pilates

Na kraju, ona ima poruku za sve žene:

- Zato je moja poruka ženama: slavite lepotu, a sitne duše ostavite iza sebe. Ne dozvolite im da vam kradu vreme i energiju!

Kako je ranije ispričala, za tu lepotu se bori i odlascima dva puta nedeljno na pilates, povremenim tretmanima podmlađivanja, maskama za osvežavanje tena i sličnim aktivnostima.

Ulepšavanje u cik zore

Prvo šminka i frizura, pa jutarnja kafa

Zorana Mihajlović često je na meti kritika zbog svog posla, ali je posebno razbesnela dežurne kritičare priznanjem da svakodnevno koristi usluge stručnjaka za lepotu. Ona ne krije da dan započinje u zoru, i to profesionalnim šminkanjem i friziranjem.

- Meni dolazi prijateljica svakog jutra da me šminka, svaki drugi dan idem kod frizera. Ja to javno priznajem, zato što svaki dan imam nešto važno i volim dobro da izgledam. Po ceo dan sam na poslu i kad tako ne bih radila, do pet po podne ne bih ličila ni na šta. Zato se detaljno spremam za posao, a kad dođem sređena, može da bude šta god - objasnila je jednom prilikom.