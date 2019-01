STEFANOVIĆ OTKRIO DA LI ĆE BITI NOVIH IZBORA NAKON VEČERAŠNJEG SASTANKA SNS: Evo koje su bile glavne teme i o čemu su razgovarali sa 3.000 članova stranke

Predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vucic razgovarao je večeras s proširenim sastavom Izvršnog odbora i beogradskog odbora SNS, a sastanku u zemunskoj hali "Pinki" prisustvovalo je više od 3.000 članova stranke.

Potpredsednik SNS i ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je ljude interesovalo kako možemo dodatno da poboljšamo situaciju u zemlji.

"Ljudi se za svoju zemlju i hoće da pričaju sa svojim predsednikom", preneo je Stefanović u izjavio za TV Prva.

Kad je reč o izborima rekao je da takva odluka na sednici Gradskog odbora nije ni mogla biti doneta, ali je, dodao je, važno da je predsednik mogao da čuje šta ljudi misle i da je on njima rekao šta misli vezano za celu situaciju u zemlji i šta su sve teme o kojima treba da razgovaramo, "kao što je to uradio i na Izvršnom odboru stranke, tako da ćemo svakako u narednim danima razgovarati o ovoj temi na organima naše stranke".

Upitan šta misle naprednjaci, a šta predsednik, Stefanović je rekao da je to je stvar o kojoj ne bi želeo da govori, da pravi zaključke u ime predsedni, jer, kako je rekao, to je njegov posao i on će to svakako uraditi, ali važno je da je predstavio plan.

"Predsednik je njima rekao šta on misli da uradi, kako da dovede još neku fabriku u našu zemlju, šta nam je važno za 2019. godinu u smislu stabilnosti, šta nam je važno da uradimo kako bismo ubedili ljude da investiraju baš u Srbiji a ne u nekoj drugoj zemlji i, naravno, šta je to potrebno da mi uradimo", naveo je Stefanović.

Kako je rekao, treba da budemo još uporniji, jer, kaže, SNS nije stranka koja je samozadovoljna i stranka u kojoj nekolicina funkcionera treba da bude srećna zato što ima neki položaj, već stranka koja se bori za bolji život svih ljudi u našoj zemlji. Na pitanje da li je bilo neke poruke predsednika Srbije u vezi sa izborima, Stefanović je rekao da je Vučić poručio da o svemu treba da razmisli, da se uzmu u obzir mnogi faktori...

"Dakle, rekao je da to nije laka ni brza odluka i da, naravno, kada bi se posmatrali samo interesi stranke, da je za nas ovo povoljan politički momenat, ali da ne treba da gledamo samo interese SNS, već da treba da gledamo interese Srbije, šire interese, i tako ćemo na ozbiljan i odgovoran način kao i do sada uvek raditi", preneo je Stefanović.

Kad je reč o naprednjacima, oni su, dodao je, i ovog trenutka spremni za izbore, odnosno, kako je rekao, "mi smo uvek spremni za izbore, ali nije pitanje o SNS, ovo je pitanje da li je to u ovom trenutku dobro za Srbiju".

Kako je objasnio, SNS je često svoje stranačke interese gurala u stranu zato što im je u interesu da za zemlju urade nešto kako treba.

"To je ono najvažnije. U ovom trenutku razmatramo šta je u interesu Srbije. Kada budemo mi imali neko mišljenje, kada budemo formirali šta je to najbolje za Srbiju, tada ćemo sa tim izaći i pred ljude u Srbiji, dakle, nikada nećemo nešto kriti i nikada to nećemo raditi zakulisno", rekao je Stefanović.

Naveo je i da će razgovarati s ljudima u Srbiji potpuno otvoreno kao što inače rade.

"Obilazimo kuće, obilazimo svako mesto i opštinu, jer želimo da razgovaramo s našim narodom i u razgovoru s narodom da dođemo do najvažnijih odluka", zaključio je.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Filip Krainčanić)

Kurir

Autor: Kurir