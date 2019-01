RASIM LJAJIĆ ŠOKIRAN ZBOG NOVE KNJIGE LIDERA RADIKALA: Šešelj je lud, tužilac bi trebalo da reaguje

BEOGRAD - Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da javni tužilac treba da reaguje po službenoj dužnosti zbog knjige koju je o njemu objavio lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.

"Bilo bi neprirodno da sve ostane po sistemu: Šešelj je lud, on ionako o svakome svašta piše i štampa knjige. U pravnoj državi, ili bih ja morao da idem u zatvor zbog onoga za šta me Šešelj optužuje ili bi on morao da ide zbog lažnih optužbi koje iznosi", rekao je Ljajić za sutrašnje izdanje Večernjih novosti.

Ljajić je reagovao zbog knjige na 1.000 strana "Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić", čiji je Šešelj autor.

Šešelj je pre nekoliko meseci u Skupštini Srbije optužio Ljajića da je vođa narko-kartela i od nadležnih tražio da sprovedu istragu.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir