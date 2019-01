KRAGUJEVČANIMA POLJULJANO POVERENJE U LOKALNOG LIDERA: Radomirovi naprednjaci bojkotuju članarinu SNS

Naprednjaci iz Kragujevca, koje predvodi gradonačelnik Radomir Nikolić, sin bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, masovno izbegavaju da plate članarinu u stranci.

Do sada je samo 0,2 odsto Kragujevčana odrešilo džep i dalo novac za članstvo u Srpskoj naprednoj stranci, kaže izvor Kurira.

Velika razlika

- Početak je godine i to ne bi bilo toliko sporno da nije frapantna razlika između gradskih odbora. Imamo gradske i opštinske odbore SNS širom Srbije u kojima su svi članovi do jednog platili članarinu, i to već krajem decembra ili s prvim danima januara. Podaci kažu da je 50 odsto odbora širom Srbije sasvim izmirilo članstvo, baš zato upada u oči što u Kragujevcu to nije uradio gotovo niko - kaže naš izvor blizak naprednjacima.

Plaćanje članstva u Srpskoj naprednoj stranci nije obavezno, već je zasnovano na dobrovoljnoj bazi, ali se može povezati sa zadovoljstvom i poverenjem članova koje imaju u svoje gradske lidere.

- Članarina je isključivo na dobrovoljnoj bazi i niko nikoga ne uslovljava i ne tera. Prošle godine je bila 100 dinara na godišnjem nivou, a od 2019. je 200 dinara za celu godinu. Nema roka plaćanja, može da se plati tokom cele godine - kaže naš izvor.

Poljuljano poverenje

Podsetimo, pre nekoliko meseci bilo je reči o mogućnosti da se upravo iz Kragujevca, predvođeni Radomirom i Tomislavom Nikolićem, deo naprednjaka izdvoji i napravi opozicioni blok u kojem bi bio i lider Nove Srbije Velimir Ilić. I to bi mogao da bude jedan od razloga za poljuljano poverenje ljudi.



Politički analitičar Dragomir Anđelković potvrđuje da dobrovoljno plaćanje članarine najpre zavisi od poverenja koje ljudi imaju u svoje lokalne lidere.

- Sigurno je da odnos lokalnog članstva u velikoj meri zavisi od lokalnih lidera i njihove spremnosti da rade na realizaciji zajedničkih ciljeva. Ovde je reč o frapantnoj razlici između odbora, što pokazuje da postoje ozbiljni problemi u toj sredini gde je zabeleženo tako malo učešće. Upravo to govori o poverenju koje lokalni članovi gaje prema lokalnim liderima - kaže Anđelković za Kurir.



Broj

730.000 članova broji SNS

200 dinara je članarina za 2019. godinu

Veroljub Stevanović:

Kragujevčani veruju Vučiću,

ali ne i Nikoliću Naprednjaci veruju svom lideru Aleksandru Vučiću, ali ne i lokalnim vođama, kao što je u konkretnom slučaju u Kragujevcu gradonačelnik Radomir Nikolić, ocenjuje Veroljub Stevanović, bivši čelnik ovog grada i lider Zajedno za Šumadiju.

- U kragujevačkom SNS postoji veliko nezadovoljstvo, loš je odnos prema članovima stranke, ljudi nemaju mogućnost da priđu prvom čoveku grada. On vodi totalno asocijalnu politiku i onda je logično da imate nezadovoljne članove kojima ne pada na pamet da nešto plate - zaključuje Stevanović.

