SUDIO SRBIMA, SAD BRANI ZLOČINCE OVK! Džefri Najs za odbranu Samija Ljuštakua dobija 2.200 EVRA DNEVNO! I to iz budžeta Prištine!

Džefri Najs, koji će pred Specijalnim sudom u Hagu braniti bivšeg pripadnika tzv. OVK Samija Ljuštakua, tražio je od kosovskog tima 2.200 evra po danu rada i nadoknadu putnih troškova, piše Zeri.



List podseća da je Najs u Haškom tribunalu sudio bivšem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, kojeg je nazivao "balkanski kasapin" i tvrdio da ima dokaze za njegove zločine. Podseća se takođe da Milošević nije doživeo presudu Haškog tribunala.

Najs će predstavljati odbranu za bivšeg komandanta Dreničke zone, pred Specijalizovanim većima u Hagu.



Džerfi Najs će od sada pa nadalje biti u kosovskom timu i to ne samo u odbrani Ljuštakua.

To je, piše list, potvrdio i Driton Ljajči koji vodi Kancelariju zaduženu za pomoć optuženim pripadnicima OVK.



„Džefri Najs je angažovan da bude deo odbrane komandanta Dreničke zone, Samija Ljuštakua“, rekao je Ljajči u izjavi za T7.



Kada je reč o sredstvima, koja su potrebna da bi se platio advokat kakav je Džefri Najs, ona će biti dodeljena iz budžeta države. Prema dokumentu koji poseduje Kancelarija za zaštitu optuženih vidi se da je Britanac tražio 2.200 evra za dan odbrane Ljuštakua, kao i za putne troškove.



To je potvrdio i šef Kancelarije za zaštitu potencijalnih optuženih od strane Specijalnog suda, Driton Ljajči.



„Budžet je dodeljen, i očekujemo da se susretnemo sa advokatom Najsom u Hagu. Ali, čekamo i na usvajanje budžeta Kosova kako bi sve bilo u redu“, rekao je Ljajči.



On je naveo da će se usvajanjem državnog budžeta opredeliti i svota za platu Najsa i ostale advokate koji su angažovani u tom procesu.



Specijalni sud je osnovan u avgustu 2015. godine, a ovaj organ je posle više od dve godine počeo da poziva na ispitivanje bivše pripadnike i komandante OVK-a.

