DAČIĆ: Ako Putin posećuje zemlje EU, zašto ne bi i Srbiju

Ruski predsednik Vladimir Putin bio je u poseti i zemljama članicama EU, zašto bi bilo čudno ukoliko dođe u Srbiju, prokomentarisao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić pitanje novinara kako će iz EU gledati na taj dolazak.

"Ja bih voleo kada bi predsednik SAD, premijer Velike Britanije i predsednik Francuske češće dolazili u Srbiju. Posednji američki predsednik koji je bio u poseti Jugoslaviji je Džimi Karter, a poslednji britanski premijer Margaret Tačer", rekao je Dačić novinarima.

"Neka dolaze", poručio je.

Na pitanje da li bi i njima bio upriličen "spektakularan doček", Dačić je odgovorio da možda ne bi bio tako spektakularan kada je reč o broju ljudi koji bi došli.

On je odgovarajući na pitanje da li će biti reči o srpsko-ruskom humanitarnom centru rekao da on je priprema tu posetu već to radi kabinet predsednika.

Očekujemo optužnice, ali i da se zaštite svedoci

Srbija očekuje da neko ko je počinio zločine odgovara, rekao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odgovarajući na pitanje u vezi sa saslušanjem bivših pripadnika OVK u Hagu.

"Ja sam rekao odavno da se to priprema. Mislim da se dosta kasni sa time, ali u svakom slučaju ne treba da se mešamo. Očekujemo da neko ko je počinio zločine odgovara. Da bi se do toga došlo, moraju da se zaštite svedoci, jer je ranije bilo slučajeva da na kraju nismo imali žive svedoke, tako da ovo je samo početak. Očekujemo optužnice", rekao je Dačić.

