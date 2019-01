ŠAPIĆ POZIVA NA UKIDANJE GRANICE IZMEĐU SRBIJE, CRNE GORE I SRPSKE: Pratimo evropski i svetski trend skidanja granica i spajanja ljudi

Predsednik opštine Novi Beograd i lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić, osvrnuo se na skidanje granica i spajanje ljudi, koje je, kako je rekao "već decenijama tendencija u Evropi i svetu".

Šapić je predložio da se ukinu granice između Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Skidanje granica i spajanje ljudi je već decenijama tendencija u Evropi i svetu.

Sad vidimo da postaje trend i u regionu.



Shodno tome, predlažem da se ukinu granice i između Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.



To bi bilo baš ljudski, evropski i naravno SRPSKI. — Aleksandar Šapić (@AcaSapic) 13 January 2019

A onda su usledili komentari. Neki su se sa liderom SPAS-a složili, i podržali ovaj predlog, dok je on za neke "demagogija" i "agresija".

foto: Printscreen Twitter

"Slažem se, predlog je odličan", "E, onda se to zove agresija, ali to pravilo važi samo za Srbe", "Počelo je, biće i toga", "Demagogija", "Odavno ne čuh bolju ideju", "Da, to bi bilo baš normalno i ljudski", "Bolje bi bilo da Srbija označi svoje vekovno priznate granice i da se okrnemo nama", samo su neki od komentara koji su usledili ispod Šapićevog posta.

Šta vi mislite o ovom Šapićevom predlogu?

