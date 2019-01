(UŽIVO) VUČIĆ NA TV PINK: Smanjićemo kriminal na minimum, ako dozvolimo da nam droga pojede decu, mi budućnosti nemamo

Predsednik Srbija Aleksandar Vučić gostuje večeras na TV Pink, na kojoj govori o poseti predsednika Putina, izborima, protestima, kaznenoj politici i ostalim važnim temama.

Emisiju vodi voditeljka Irina Vukotić, kojoj je rekla da joj je ovo prvi put da vodi intervju sa predsednikom Srbije, zbog čega koristi priliku da mu postavi i neka privatna pitanja.

Govoreći o hapšenjima, Vučić je rekao:

- Za građane Srbije je važno da napravimo sistemske mere i smanjimo stopu krimiinaliteta, koja je zadnjihh godina umanjena, ali se ljudi ne osećaju sigurno. Treba smanjiti kriminal na minimum, a do ovogo trenutka se nismio mogli pozabaviti tiim pitanjem, jer vidimo da se mnogi nađu na slobodi i mogu da upravljaju svjim grupama, odugovlačenjem presudama i slično. Svi pronalaze načine kako da izvrgnu zakon ruglu, kako da umanje kazne kriminalcima, inako nemamo dovoljno dece, budemo li dozvolili da nam droga pojede decu, mi nemamo budućnost, rekao je Vučić.

On je rekao da će kazne biti mnogo veće za razna teška krivična dela.

- Onako kako su zakoni regulisani u Nemačkoj, mi ćemo da propisujemo iste zakone, samo malo strožije. Mi smo rešili da ako bilo ko bude uhvaćen da prodaje drogu ima da ide u zatvor na 5 godina. Drugi put ako ga uhvate, ide kazna na sedam i po godina minimalno - rekao je predsednik Vučić.

- Za silovanje će biti još strožije kazne. Nikome neće pasti na pamet da pomisli na to delo. Sit sam toga da moram da ćutim kada drugi nešto mene prozivaju. Kada su prethodnici povećali kazne. Ima onaj advokat iz stranke Vuka Jeremića. Deo srpskih sudija svakog dana svraća u američku ambasadu po mišljenje. Nema nikoga ko ne zna u Srbiji ko je Filip Korać, rekao je Vučić.

Nisu ih interesovala deca,već mogućnosda iskoriste Jurića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da želi da ohrabri Igora Jurića, koji se borio za uvođenje doživotne robije za ubice dece, a ne za ili protiv vlasti, ističući da današnji napadi na njega pokazuju da deo političke elite u Srbiji uopšte nije bio zainteteresovan za dobrobit dece, već samo kako mogu nešto, pa i Jurića, da iskoriste da napadnu Vučića ili njegove saradnike.

- Taj čovek se mesecima borio, nekada mi se dopadalo, nekada ne ono što je radio, ali šta da kažete čoveku koji je izgubio dete na najtragičniji način? Šta drugo da radite, osim da se posvetite tome da se to nikome više ne desi. I on je to izgurao. I ne zanima me šta će reći Savet Evrope ili bilo ko drugi, preči su mi životi naše dece ", rekao je Vučić za Pink.

On, međutim, navodi da su danas svi skočili na Jurića zato što hvali odluku koja je doneta.

- Pa, on se za to borio, ne za to da na vlasti bude Vučić ili Petar Petrović, nego da deca budu zaštićena i to je prošlo. Ali, ne, ti si zlikovac, valjda je dobar samo onaj koji će da kaže nešto protiv države ili mene, ističe Vučić.

Kako kaže, to pokazuje da deo političke elite uopšte nije bilo briga za decu i narko dilere, već da to "iskoriste da napadnu mene ili saradnike".

On je Juriću poručio da se i dalje bavi zaštitom dece.

- Biće tu još predloga, neki će proći, neki ne. Želim da ga ohrabrim i da se ne sekira, rezultati se hvale i pamte, a ne oni što su agresiju i primitivizam stavili na vrh svog političkog delovanja", kaže Vučić.

- Moji protivnici hoće da nas vrate u devedesete. Oni kažu da mafijaši nisu mafijaši, a ja ih hapsim. Oni mi govore o devedesetim. Oni ne umeju da žive u promenjenom svetu, niti u drugačijem svetu. Njihov politički moto je da se vrate u devedesete pa da se prave važni. Najgore godine, kada je reč o kriminalu, su 2001/2002, rekao je Vučić.

- Svi znaju da je danas moguće zaustaviti ako zaustavite jednog. Oni su tražili i pravili široku mrežu ljudi. Ako imate 10.000 ljudi koji diluju. Oni posle prve kazne nastavljaju da rade. Sada će se to dramatično smanjivati. Sada će od tih 10.000 posle prvog hapšenja biti iza rešetaka pet godina minimum. Ako se kriminalcima ne sviđa nova kaznena politika neka idu da šetaju sa ovima što već šetaju, rekao je Vučić.

- Ne interesuje me šta će ko da kaže, meni su najvažniji životi dece. Jedan deo naše političke elite nije briga za decu, niti je briga za dilere i kriminalce. Oni samo žele da to iskoriste za napad na vlast. Rezrešeni su slučajevi Stankovića i Despotovića. Mi znamo ko ih je ubio. Ljudi koji su to videli su to potvrdili. To su problemi Filipa Koraća. Biće mnogo muka za mafijaška udruženja da brane svoje, rekao je Vučić

Govorili najgore o Ivanoviću,a danas su njegovi "poštovaoci"

- Olivera Ivanovića poznajem dugo, nešto pre 2000-te.Obavljao je važne funkcije. To je bio čovek koji je imao svoj autoritet i integritet, a najsmešnije mi je kada oni koji su o njemu govorili najstrašnije, sada govore najlepše. Tražili smo čaure, a oni nam nikada nisu poslali čaure, a ni video snimke. Ja sam pitao lično jednog ševa velike zapadne države da nam da snimke, a rekao je da ne može zbog magle. Milena mi je rekla da tolika magla nije bila.

Marko Jakšić i Rada Trajković su od 2005. o Oliveru Ivanoviću govorili sve najgore, a danas su se naprasnbo pretvorili u njegove poštovaoce, primetio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.

Optužuju, kaže, i Nebojšu Čovica da je zajedno sa njim učestvovao u nekim spornim pilot projektima, kao i da je želeo da razbije manjinu od 80.000 Srba južno od Ibra.

- To je govorila Rada Trajković, ne Vučić, rekao je i dodao da je da su Ivanovića optuživali da je za to za šta su ga lažno optuživali imao podršku Beorgada.

- Predsednik Zajednice srpskih opština Marko Jakšić optužio je nosioca Srpske liste Olivera Ivanovića i Koordinacioni centar da ruše jedinstvo kosovskih Srba. I kaže da je samo državni savet ovlašćen za pregovore, a ne drugi, pogotovo ne Ivanović koji ima podršku tri promila Srba... A, Jakšić danas objašnjava da je Ivanović bio svesrpski lider sa 100 odsto podrške, a da su ga zlikovci iz Beograda ubili, rekao je Vučić.

- Bio je čovek koji je imao svoj autoritet i integritet. Nije bio uvek najomiljeniji. A, najsmešnije mi je kada oni koji su o njemu govorili najgore, danas o njemu govore najlepše", rekao je Vučić.

Istakao je da je on pomagao Ivanoviću, ponekad čak i zaobilazeći i kosovske propise, kako bi ta pomoć stigla. Ponovio je da je za nas od ključnog značaja otkrivanje ubica Olivera Ivanovića.

- Nas kreću da optužuju od prvog trenutka Srbi koje kontrolišu Albanci. Od Rašića, Petrovića... To će Albanci da iskoriste kako bi ih predstavili kao Srbe koji hoće da sarađuju sa njima. Krenuli su to da koriste oni koji to nikada ne bi smeli da koriste. Mrzite Vučića, ali nemojte da lažete narod da je Olivera ubio Vučić. Ja se nadam da će o tome jednog dana da progovori njegova supruga! Ja sam poslao starijeg sina da ga sačeka kada izađe iz zatvora. Trudio sam se da familiji u tom procesu pomognem.

- Sve vreme ste, da ne kažem direktno, pričali da sam ja naredio da ubiju Olivera. Sram vas bilo, bednici jedni. Ja sam tom čoveku pomagao više nego svi vi zajedno. Varao sam i albanske zakone i sve druge strane, kako bi mu stigla pomoć i onda će to da mi kažu. A onda se javio veliki junak Sergej Trifunović koji je krenuo da priča loše o Mileni. To su mali ljudi koji hrabrosti i čojstva nemaju, ništa drugo ne znaju već da žive tuđe živote. Mileni ne praštaju to što je žena živa i što je sedam meseci posle tragedije, zamislite, igrala. Ona je izdržala nenormalne pritiske. Oni bi za nju rekli da je najbolja samo ako bi rekla da sam ja ubica.

Ljudi protestuju jer su nezadovoljni, moj je posao da otkrijem zašto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ljudi koji protestuju subotom u Beogradu i širom Srbije ne osećaju dobro, uprkos svim "realnim i objektivnim argumentima" da se u Srbiji bolje živi, te da je njegov posao da otkrije zašto je to tako.

Vučić je za televiziju Pink kazao da postoji nešto što je subjektivni osećaj, da postoji neka "težnja za srećom i prirodno nezadovoljstvo, a tu nema puno racionalnih argumenata".

- Mislim da ti ljudi hoće da kažu, ej nas niko neće da čuje, hoće da kažu morate da nas čujete i da nas vidite. Ja možda ne umem to da pokažem, ali ja se trudim i da ih čujem i da ih vidim i da razumem šta su njihovi zahtevi", rekao je Vučić.

On je kazao da nema problem s tim što ga predstavnici opozicionih stranaka vredjaju, jer, kako je kazao, oni time o sebi govore i dodao da mu je jedino odvratno da mu kažu "Vučiću lopove".

- Ja nisam idelan čovek, ne bih nikad mogao kao (predsednik Francuske Emanuel) Makron da se dodvoravam ljudima. Težak sam čovek, nisam lep, ponekad sam arogantan, ali ja radim svakoga dana naporno i za mene nema odmora. Spavam, ali srećom manje od drugih ljudi, rekao je Vučić.

Vučić je na pitanje da li je Kosovo davno izgubljeno, ili se danas gubi, kazao da je to "filozofsko pitanje".

Sa Putinom potpisujemo 21 sporazum, razmatraćemo pitanje Kosova

Predsedik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će prilikom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji 17. januara biti potpisan 21 sporazum važan za budućnost Srbije, kao i da će biti razmatrano pitanje Kosova.

Vučić je gostujući na televiziji Pink rekao da mu orden Svetog Aleksandra Nevskog, koji će mu, prema najavi, Putin uručiti tokom posete Beogradu, mnogo znači i da Rusi "svoje titule i doktorate ne razbacuju".

- To je ogromno priznje, priznanje koje se dobija posle 105 godina i to posle toliko velikana, a dobio ga je i kralj Petar Prvi Karadjordjević, rekao je Vučić.

On je dodao da je to stvar koja obavezuje, ali "pokazuje da ste uspeli da sačuvate suverenost i nezavisnost Srbije".

- Ponosan sam i počastvovan. Nadam se da će i moji unuci i praunuci biti ponosni na svog dedu, pradedu, rekao je on.

