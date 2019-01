VUČIĆ O TOME KAKO RAZGOVARA SA TAČIJEM: Bili smo na ivici fizičkog sukoba, kad se posvađamo pričamo na srpskom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao je večeras da u susretima sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem razgovara na engleskom jeziku, ali da kada dođe do verbalnog sukoba, kaže, pređu na srpski.

Na pitanje voditeljke da li je pored verbalnih bilo i nekih drugih sukoba, Vučić se prisetio jednog momenta tokom prvog briselskog dijaloga, kada je bivški kosovski ministar pravde "skočio" na Ivicu Dačića, a on morao da mu priskoči u pomoć.

"To se brzo završilo", rekao je Vučić kroz smeh.

Kaže da u Briselu ne sme da dođe do fizičkih sukoba, već da je to mesto gde treba da dođe do sudara ideja, vizija i budućnosti.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir