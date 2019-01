OVO JE DRUGA STRANA BRISELSKOG DIJALOGA: Albanac hteo da prebije Dačića, VUČIĆ GA SPASAO! Skočili smo preko stola Kuci i ja...

Napeto… To je bilo u vreme kad sam bio premijer, a Ketrin Ešton posrednik. Tadašnji kosovski ministar pravde Kuci rekao je da su Srbi ubice, umalo nije došlo do obračuna, kaže šef diplomatije.

Tokom pregovora Beograda i Prištine u Briselu smenjivali su se periodi napete i žučne rasprave, zatišja pred buru i potpune obustave razgovora, a šef diplomatije Ivica Dačić otkriva da jednom prilikom umalo nije došlo do tuče između njega i tadašnjeg kosovskog ministra pravde Hajredina Kucija!

Fajt

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre dva dana u intervjuu, govoreći o susretima sa prištinskom delegacijom u Briselu, da je nekadašnji kosovski ministar pravde skočio na Ivicu Dačića, te da je on morao da mu priskoči u pomoć.

- To se brzo završilo - rekao je Vučić, dodajući da u Briselu ne sme da dođe do fizičkih sukoba, već da je to mesto gde treba da dođe do sudara ideja, vizija i budućnosti.

U razgovoru za naš list Dačić navodi da se ta nemila situacija dogodila pre nekoliko godina, kad je on bio premijer.

- To je bilo kada sam bio premijer, bili smo zajedno Vučić i ja. Najekstremniji su bili ministar pravde Hajredin Kuci i Edita Tahiri, ja sam se iznervirao, svašta sam im rekao - ko su oni da stalno napadaju Srbiju da smo izvršili genocid, ništa oni ne prihvataju. Kad je Kuci rekao da smo mi Srbi ubice, umalo nije došlo do fizičkog obračuna - kaže Dačić i dodaje:

Dačić: Skočili smo preko stola Kuci i ja da se maltene fizički obračunamo. Onda je Vučić skočio, pale su teške reči, da bismo ih na kraju ućutkali

Sevaju varnice

- Skočili smo preko stola Kuci i ja da se maltene fizički obračunamo. Onda je Vučić skočio, pale su teške reči, da bismo ih na kraju ućutkali. Čak ih je sve Ketrin Ešton izbacila sa sastanka.

Inače, predsednik Vučić je otkrio da u Briselu ume da dođe i do svađe sa Hašimom Tačijem, predsednikom tzv. države Kosovo. Vučić je kazao da sa Tačijem tokom susreta razgovora na engleskom jeziku, ali da kada dođe do verbalnog sukoba, „pređu na srpski“.

