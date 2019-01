ENVER HODŽAJ: Takse su uvedene da bi se ekonomski oštetila Srbija!

Zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj rekao je da cilj uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije nije bio dobijanje priznanja, jer to, kako kaže, nije realno, već da se Srbija ekonomski ošteti.

"Cilj je bio da se Srbija ekonomski ošteti mi nismo imali takvu logiku - uvešćemo taksu, i putem nje ćemo dobiti priznanje od Srbije", rekao je on na RTV Dukađin, a prenosi "Telegrafi".

Hodžaj je naveo da je najveći problem sa Beogradom upravo "obostrano priznanje".

"Da je to lako, uradili bismo to još 2008. (uvođenje takse u razmenu za priznanje)", rekao je Hodžaj i dodao da odnosi Prištine sa Beogradom "nisu bilateralni problemi, već je to međunarodna tema.

Hodžaj navodi i da nije dobro da Priština očekuje da će takse doneti priznanje.

Prema njegovim rečima, ideja takse je bila da se "zaustavi agresivna kampanja Srbije" što je, kako tvrdi, imalo efekta, prenosi "Telegrafi".

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir