VUČIĆ OTKRIO: Rusi doniraju još 5 MILIONA za Hram svetog Save, I VRAĆAJU SRBIJI SVETINJU KOJU JE IZGUBILA PRE SKORO 2 VEKA! (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija uvek spremna za razgovore i kompromis po pitanju Kosova, ali da neće pristati na poniženje.

Nakon što je primio orden od predsednika Rusije Vladimira Putina u Palati Srbija, Vučić je rekao da je sagovornika obavestio o nedavnim dogadjajima na Kosovu i ocenio da je i uvodjenje taksi na robu iz Srbije i formiranje vojske Kosova sprovedeno suprotno Rezoluciji 1244.

On je ocenio da Priština nije spremna za kompromise, za razliku od Beograda, ali da Srbija nikada neće dozvoliti da je neko ponižava.

Vučić je ponovo zahvalio Rusiji na podršci koju Moskva pruža Beogradu na medjunarodnom planu i u medjunarodnim forumima, odnosno što pruža podršku teritorijalnom integritetu i nezavisnosti Srbije.

On je rekao da će Rusija, osim pomoći koju je već pružila, donirati još pet miliona evra za izgradnju Hrama svetog Save i da će u Beograd vratiti 166. stranu Miroslavljevog jevandjelja. Vučić je dodao da je Srbija uvek bila zadovoljna vojnom saradnjom, jer je Rusija uvek bila korektna u tome i zbog toga što je omogućavala nabavku opreme po veoma povoljnim cenama.

"Posebno sam ponosan što mogu da kažem da je sada Srbija disciplinovana zemlja u da sve svoje obaveze prema Rusiji ispunjava na vreme. Nema kašnjenja i nema dugova. Pouzdan smo partner", rekao je Vučić.

On je ponovio da je u toku dana razgovarano o saradnji u svim društvenim oblastima i da nikada nije potpisano sporazuma kao danas.

"Zavisimo od ruskog gasa i postigli smo mnoge dogovore oko gasovoda u budućnosti i povećanja skladišta gasa u Banatskom dvoru, gasnim elektranama i gasifikaciji Srbije u potpunosti. To znači da više nikada nećemo imati pitanje zašto investitori koji dolaze u Vladičin Han nemaju gas. To će omogućiti i dodatnu industrijalizaciju Srbije", rekao je on.

Vučić je rekao da je razgovarano i o saradnji u oblasti Železnice.

Čuveni 166.list

Originalni 166. list Miroslavljevog jevanđelja, koji se od polovine 19. veka čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, bio je samo jednom u Srbiji, i to izložen tokom 2015. godine.

Prema njenim rečima, izlaganje tog dokumenta u Beogradu jedinstven je događaj i emotivni doživljaj za srpsku kutluru.



Arhiepiskop i naučnik Porfirije Uspenski posetio je 1845/46. godine manastir Hilandar na Svetoj gori i fasciniran izgledom Miroslavljevog jevanđelja isekao 166. list i odneo ga u Rusiju.



List je od 1846. do 1883. godine čuvan u Kijevu, a nakon toga prenet je u Imperatorsku javnu biblioteku, danas Nacionalnu biblioteku Rusije u Sankt Peterburgu, gde se i trenutno nalazi zaveden kao "List iz Miroslavova evangelia F.p.I.No.83" u zbirci Porfirija Uspenskog.

Miroslavljevo jevanđelje je kodeks, odnosno rukopisna knjiga. To je najznačajniji ćirilički spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka, napisan za potrebe crkve Svetog Petra u Bijelom Polju, zadužbine kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje.

