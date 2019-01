VUČIĆ O IZBORIMA: Prvo da sačekamo šta će reći iz Prištine i EU da li će takse biti ukinute ili ne! Kad čujemo odgovor onda odluka o izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o mogućnosti raspisivanja izbora rekao da je spreman da sve one primedbe onih koji kažu da nešto ne valja u ovom biračkom spisku pozove da dođu da te stvari promene.

"Ali to znaju svi da su to prazne priče. Važno je da mi vodimo brigu o državnim intersima", rekao je on.

Vučić je danas kazao i da od ukidanja taksi i pregovora sa Prištinom zavisi hoće li biti vanrednih izbora.

"Hoćemo prvo da čujemo odgovor Prištine i EU da li će biti ukinute takse ili ne. Ako ne budu ukinute takse onda eto prilike da se možda Haradinaju ispuni želja da me skine sa vlasti. A to može samo na izborima", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir