VUČIĆ: Đilas i Šolak noćas nisu spavali! Svaki uspeh Srbije - njihov je neuspeh!

BEOGRAD - Đilas i Šolak noćas nisu spavali, primetio je predsednik Aleksandar Vučić u odgovoru na pitanje kako se osećao juče pred Hramom i velikim brojem ljudi svestan da Putin neće da im se obrati.

"Razumem činjenicu da Đilas i Šolak ne mogu da podnesu da neko može da dovede stotinu hiljada ljudi i više", rekao je Vučić u odgovoru na pitanje novinara N1 televizije.

Toliki broj ljudi "doveo je", primetio je, Putin, kojeg su želeli da pozdrave, a ne on.

"A Đilas i Šolak ne mogu ni 5.000, ni uz sve zloupotrebe svojih medija, laži. Da pokradu Srbiju, da je opljačkaju, da uzmu 500 miliona evra za četiri godine - to mogu, za to su eksperti, ali da nešto pozitivno učine za svoju zemlju, to niti su mogli, niti mogu", dodao je Vučić.

Na insistiranje novinara da li je očekivao da Putin govori ispred Hrama i da li je molio patrijarha da privoli ruskog predsednika da se ipak obrati građanima Srbije ispred vračarskog Hrama, Vučić je odgovorio pitanjem:

"Na kom mestu u svetu u bilo kojoj poseti ste videli da se predsednik Putin obratio, bilo kad u svom životu?", rekao je i dodao: "Ja sam rekao - ako mogu da vas zamolim, znam da je mimo protokola, mimo svega, još u Palati Srbija sam mu rekao, pojavite se, mahnite im, recite im dve reči, šta god, samo nešto im recite. I čovek je to učinio i meni i tim ljudima i ništa više od toga".

Protokol ruskog predsednika je, kaže, veoma strog i oni nikad nisu pristali da govori bilo gde, jer on to ne radi.

I Putin je to, dodao je, nedvosmisleno rekao još tokom konferencije za novinare u Palati Srbije, a bio je, ističe Vučić, oduševljen i srećan zbog podrške srpskog naroda.

Dodao je da za to što nije planirao da se obrati Putin ima i dodatni razlog - on voli da podeli emocije, ali uz prevodioca je to teško.

Kako kaže, jasno mu je da u Djilasovoj i Šolakovoj mašti ni taj orden koji je dobio nije orden, već falsifikat, lažni orden.

"On je to u stvari namenio Šolaku i Đilasu pa će im dati sledeći put, a Tadiću nije mogao u ono vreme pa će sledeći put kad dođe u posetu. Tužne su mi te njihove reči. Đilas i Šolak noćas nisu spavali", rekao je Vučić i zaključio da je, na žalost, svaki uspeh Srbije - njihov neuspeh.

Na pitanje novinara Pink tv kako komentariše takve i slične komentare opozicije, uključujući to da je on organizovao kontramiting, te da li je tačno da Putin, kako kažu, nije podržao podelu Kosova, Vučić je rekao da su neki ljudi uvek spremni svoje interese da pretpostave intresima naše zemlje.

"Kada je reč o opoziciji, cela Srbija je zadovoljna zbog velikog jučerašnjeg dana i ne bih da kvarim raposloženje i to komentarišem", istakao je Vučić.

Ističe da su juče sve njihove laži pale u vodu i da su juče ljudi sve razumeli.

"Možete da zamislite da su toliki ljudi došli zbog njih kako bi oni govorili da je to njihov uspeh. A ja im otvoreno kažem da to nije moj uspeh, jer ja toliko ljudi ne mogu da dovedem. To je neki drugi čovek privukao te ljude".

Vučić kaže da je valjda u tome razlika između ozbiljnih ljudi i onih kojima je najveći uspeh da vas nazovu izdajnikom, bitangom, majmunom i drugim u poslednja četiri dana.

"Računamo da je dovoljno da čujete šta je Putin rekao prilikom dodele ordena. Poslušajte i njegovu zdravicu i kojoj je rekao - 'Moj prijatelj Vučić pokazao je karakter i na međunarodnom planu i u spoljnoj politici, pokazao je pravi karakter i na unutrašnjem planu'", naveo je Vučić.

Dodao je da je valjda Putin pomešao njegovo ime sa imenom Đilasa, Jeremića i drugima iz opozicije.

Kurir

Autor: Tanjug