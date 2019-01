VUČIĆ U DAVOSU: Nisam ponosan na stanje medija u Srbiji! Siguran sam da ću za godinu ili dve doći ovde i biti ponosan na slobodu izražavanja!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vućić izjavio je danas u Davosu da nije ponosan na stanje slobode medija u Srbiji ali je izrazio uverenje da će se ono poboljšati.

Vučić je na panelu "Sloboda medija u krizi" rekao da Srbija u poslednje dve godine nije dobila najbolje ocene kad je reč o slobodi medija, ali da će raditi na njihovom poboljšanju.

On je rekao da je juče od predstavnika Reportera bez granica tražio da pomognu i pruže podršku u oblasti medija, kao i da dovedu stručnjake za pitanje državne pomoći medijima.

"Siguran sam da ću za godinu ili dve doći ovde i da ću moći da budem ponosan na slobodu izražavanje kao što smo ponosni na ekonomske reforme koje smo sproveli", rekao je Vučić Vučić je rekao da misli da nije zaslužio da govori na skupu.

"Iako smo popravili stanje u ekonomiji, promenili put našeg spoljnog duga, ono u čemu nismo bili toliko uspešni, ne bih rekao da je to u domenu slobode izražavanja, ali imamo polarizovane medije", rekao je Vučić.

On je rekao da ga je sagovornik s panela Metju Karuana Galicija, čija je majka novinarka Dafne Karuana Galicija ubijena zbog istraživanja korupcije, na jednom ranijem skupu upozorio da bi Srbija mogla biti sledeća zemlja u kojoj će biti ubijen novinar, dodajući da se to nije dogodilo, ali da jeste napadnut novinar lokalnog medija koji je pisao o lokalnim moćnicima.

"Naučio sam nešto i počeo da budem oprezan i zbog toga moramo da završimo taj slučaj i moramo da budemo brutalni u svim sličnim slučjevima", rekao je Vučić.

On je rekao da sada ne kritikuje novinare koji vredjaju novinarke zbog kritičnih izveštaja, već da govori o vlastima. On je dodao da u Srbiji nisu kriminalizovale lažne vesti i ljudi koji krše kodeks novinarstva "Ne znamo kako to da uradimo. Ljudi bi rekli da ograničavamo, zabranjujemo, posebno na društvenim mrežama", dodao je on.

Kurir

Autor: Beta