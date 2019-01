VUČIĆ: Moraćemo da se menjamo, da obezbedimo bolje okruženje za medije i uradićemo to!

Medijima u savremenom društvu nije lako da rade na osnovu činjenica, jer se u današnje vreme "lakše prodaje emocija", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na panelu o medijskim slobodama u uslovima krize, u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

"Činjenice trenutno nisu u modi", primetio je predsednik Vučić i dodao da su emocije nešto što se prodaje, a da je negativne emocije uvek lakše prodati od pozitivnih.

"Čak i moj narod kad pitate da li su zadovljni ekonomskim rezultatima, iako su brojke jasne, kažu da nisu zadovoljni. To znači da činjenice nisu u modi, da se emocije prodaju", rekao je Vučić.

Na pitanje koje mu je uputio moderator panela, glavni urednik Rojtersa Stiven Adler, šta treba da se desi da bi mu bilo ugodnije sa novinarima, uz opasku da je bio kritičan prema medijima u svojoj zemlji, Vučić je rekao da najpre želi da kaže nešto na temu uticaja slobodne štampe na ekonomiju.

To je, kaže, nešto od velike važnosti za EU, jer Srbija je privukla preko 60 odsto direktnih stranih investicija na Balkanu.

"Imamo veoma fleksibilan Zakon o radu, subvencije, privući ćemo 75 odsto stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu, ako bismo mogli da se hvalimo dobrim rezultatima u ovim oblastima, rekao je i nastavio: "Moramo svi da promenimo sebe, moramo da osiguramo slobodno okruženje štampe i ja ću to uraditi. Nijedan lider u svetu neće reći ovakve reči kao ja danas, nego će se braniti. Ja se neću braniti, to je lako. Ali, nešto drugo ne možemo da pobedimo, niko od nas", istakao je i prepričao događaj sa konferencije za medije u Abu Dabiju, kojoj je i sam prisustvovao.

foto: Predsedništvo Srbije

Tadašnji francuski predsednik Sarkozi je bio isprovociran od strane Japanca, milijardera sa Forbsove liste, koji je rekao "više nema lidera u svetu".

"Sarkozi je u stvari rekao: 'Nema lidera u današnjem svetu. Imate društvene mreže, kako jedan čovek može da se bori sa hiljadama lažnih i pravih profila?'" - prepričao je Vučić i dodao: "Imate društvene mreže, nekoga sa profilom i jednim postom, kako on može da pobedi na hiljade lažnih profila, ljudi poštuju emocije ne činjenice", rekao je Vučić i dodao da medijima nije lako da rade na osnovu činjenica.

"Ako pitate ljude u mojoj zemlji, iako imate sve brojke koje sam predstavio, oni će reći da se osećaju da su siromašni, da nisu zadovoljni. To znači da činjenice nisu u modi, emocije su nešto što se prodaje, a uvek je lakše prodati negativnu emociju nego pozitivnu emociju", istakao je i primetio da će sličan problem imati svako kome je posao da se bavi činjenicama u današnjem svetu.

"Moraćemo da se menjamo, da obezbedimo bolje okruženje za medije i uradićemo to", rekao je Vučić.

Vučić je, na pitanje novinara N1 Hrvoja Krešića, rekao da kao predsednik jedini u zemlji prima sve novinare na konferencije i odgovara na sva njihova pitanja.

Na opasku Krešića da je njegova televizija kritična prema vlasti u Srbiji i da, kada god bi neko od novinara N1 postavio pitanje, on naglasio da dolazi od nekog sa američke televizije, što u Srbiji nije kompliment zbog bombardovanja, Vučić je odgovorio da nikad nije ništa loše rekao o njegovoj televiziji, već samo ono što je istina.

"Ne biste ništa mogli da nađete da sam rekao nesto loše", rekao je Vučić i istakao da novinari N1 koji kritikuju vlast u Srbiji ne trpe bilo kakve teškoće i probleme, kao i da je na to ponosan.

Kazao je da ga je pre šest ili sedam meseci jedan od novinara N1 zamolio da više ne naglašava da je u pitanju novinar sa američke televizije, jer se tada ne oseća lepo, i da otada to više i ne radi.

foto: Predsedništvo Srbije

"Pitao sam zašto vam to smetam, zar sam rekao nešto što nije istina? Kazao mi je da se nije lepo osećao kada sam mu rekao da dolazi sa američke telezviije i rekao sam mu da to više neću pominjati i to više nisam ni radio. Ali, nije baš baš sve crno i belo, ja uvek prihvatam i primam sve novinare u mojoj zemlji i ja sam jedini koji to radi", naglasio je Vučić.

Napomenuo je da u Srbiji u kada opozicione stranke pozovu medije ne dozvole svima da uđu.

"Ja sve primim i odgovaram na sva pitanja. Uvek sam spreman da se izvinim i da se promenim", dodao je Vučić.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir