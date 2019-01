OVO NIJE OČEKIVAO! RUSKA NOVINARKA ĆASKALA SA VUČIĆEM, PA MU UDELILA KOMPLIMENT: Evo šta joj je kroz osmeh odgovorio predsednik Srbije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre početka panela "Sloboda medija u krizi" u Davosu razgovarao je sa poznatom ruskom novinarkom Tinom Kandelaki, i tom prilikom mu je uputila i kompliment.

Naime, u neformalnom razgovoru pre početka panela, koji je Kandelaki objavila na svom Tviter profilu, predsedniku Srbije je rekla da je veoma "stajliš", odnosno odeven sa stilom.

"Razgovaram sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i moderatorom Stivenom Adlerom, koji su spremni za panel sesiju. Počinjemo da razgovaramo o društvenim mrežama. Naravno, svi me troluju da sam ja jedina zvezda ovde koja ima po dva miliona pratilaca na Tviteru u Instagramu", napisala je ruska novinarka na Tviteru.

Ona je potom objasnila svojim pratiocima da je dala kompliment Vučiću da je "stajliš", objavivši i njegov odgovor:

"Znate šta sam nedavno primetio? Da su Rusi, na neki način, postali najvažniji, kada govorim o političarima i ljudima iz medija, najvažniji ljudi na društvenim mrežama", rekao je predsednik kroz osmeh.

Kandelaki je potom napisala:

"To je to! To je samo deo onoga što je Vučić rekao o Rusiji. Kasnije ću vam reći kako je on promovisao Moskvu i Sergeja Sobjanina. Svi su ubeđeni da se Moskva mora videti, a on je namignuvši, dodao: 'I da pojedete hačapuri."

