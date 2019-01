AFERA "OTETO-PROKLETO" - ĐILAS NA DIVLJE SAZIDAO VILU OD 700.000 EVRA! Legalizovao je preko noći dok ostali građani čekaju godinama!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, na divlje je svojevremeno izvodio radove na vili od 260 kvadrata na Senjaku, koja danas, prema procenama agenata za nekretnine, vredi najmanje 700.000 evra!

On je potom tu vilu 2006. godine legalizovao za rekordnih sedam dana, pokazuju papiri u koje je Kurir imao uvid. Ostali građani su, primera radi, čekali i godinama na legalizaciju.



Gradnju i legalizaciju ove vile, koju su podigli Đilas i njegova tadašnja supruga Milica Delević Đilas, pratile su brojne nelogičnosti i kršenje zakona - od bespravne gradnje, ignorisanja zahteva za rušenje od strane nadležnih, do rekordno brze legalizacije.

Bespravni radovi



Milica Delević Đilas kupila je stan u prizemlju od 104 kvadrata u jednoj ulici na Senjaku od S. P. 1998, a S. P. ga je 1993. otkupila od opštine Savski venac.

Pomenuti stan od 104 kvadrata, iznad kog je bio još jedan sprat, bio je sam na placu. Delevićeva je od S. P. kupila stan za 312.000 dinara.



Prema papirima do kojih je došao Kurir, bračni par Đilas je odmah počeo da izvodi radove na objektu, i to bespravno, zbog čega im je inspekcija naložila obustavljanje radova 31. jula 1998. Umesto da postupi prema zakonu i rešenju inspektora, koje mu je dostavljeno 5. avgusta 1998, Đilas je nastavio sa radovima, zbog čega je, 28. avgusta 1998, viši inspektor Vidosava Ošmjanski naložila rušenje novoizgrađenih delova.

Đilas se oglušio na ovo rešenje inspektora, a četiri godine kasnije - 2002. njegova supruga je podigla objekat spratnosti - prizemlje (provobitnih 104 kv) i potkrovlje (dodatnih 95 kvadrata) za šta je platila naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Tako su došli do kvadrature od 199 kvadrata, a imali su mogućnost da koriste i pripadajući podrum od 17, 68 kvadrata. Iako je to ukupno 216,68 kvadrata, njima je u papirima priznato 222,54 metara kvadratna, odnosno nekih 5.86 kvadrata više.

Saborac na čelu Direkcije



Oni su podigli kuću od 260,62 metara kvadratna i 2006. platili legalizaciju za razliku kvadrata od 260,62 do 222,54 kvadrata, odnosno za 38.08 kvadrata.

Đilas je kuću legalizovao za rekordnih sedam dana - papire su predali 8.12. 2006, posle šest dana napravljen je ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, da bi 14. 12. 2006. dobili odobrenje/rešenje o legalizaciji od opštine Savski venac.



Inače, na čelu Direkcije koja je sklopila ugovor o legalizaciji sa Milicom Delević Đilas tada je bio Boris Ranković, kadar DS. Posle razvoda Dragana Đilasa i Milice Delević Đilas vila na Senjaku je pripala njihovoj zajedničkoj deci S. Đ. i J. Đ.



Kako je Kurir već pisao, dvorište oko ove vile, 6,5 ari je javna svojina/zemljište koje je Đilas oteo. Zemljište, koje je procenjeno na oko 520.000 evra, u vlasništvu je države, opštine Savski venac i nekoliko fizičkih lica (Zakon o restituciji).

Sve na čistac



I analitičar Branko Radun kaže da bi trebalo raščistiti stvari oko vlasništva nad zemljištem oko Đilasove vile, ne samo zbog ljudi koji su u postupku restitucije, već i zbog političkog aspekta.



- U interesu je da se raščisti šta je sa tim zemljištem. Ako Đilas tvrdi suprotno, nek izađe s argumentima. Interes javnosti je da se vidi da li je tačno to što vi tvrdite ili to što on tvrdi - kaže Radun.

Đilas uhvaćen u laži

Tvrdi da nema betonsku ogradu, ali ga fotke demantuju Dragan Đilas je juče na tviteru tvrdio da nema betonsku ogradu ogradu oko dvorišta, međutim to nije istina.

On je, naime, na tviteru napisao:

- 1. Kurir objavi tekst kako sam oteo 6.5 ari dvorišta ogradivši ga betonskom ogradom sve sa slikom. 2. Napišem im da nemam betonsku ogradu i da su slikali komšijsku! 3. Povuku sliku, ostave ceo tekst. Vučićev medijski mag Igor Žeželj lažima se obračunava sa protivnicima ove vlasti.

Međutim, on nije izrekao istinu, jer pored toga što ima tuje, on oko kuće ima i betonsku ogradu, što se vidi na objavljenim fotografijama. Očigledno da ovim želi da skrene priču sa toga da je otuđio plac. Inače, on je na konkretna pitanja Kurira o uzurpaciji državnog zemljišta rekao da ga više ne zovemo.



Dragomir Anđelković

Zakon da važi za sve

Dragomir Anđelković, politički analitičar kaže da zakon mora da važi za sve i da se nad svima isto primenjuje.

- Zakon bi trebalo da važi za sve, jednako i efikasno da se sprovodi bez obzira da li je reč o političarima ili nekom drugom - navodi Anđelković.

