VUČIĆ: Ovih dana idem u Grocku

NOVI SAD - Sutra ili prekosutra ići ću u Grocku da pokušam da se obratim građanima i da se formira vlast koja će im služiti, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara o uhapšenom predsedniku te opštine Dragoljubu Simonoviću.

Odgovarajući na konstataciju novinara da je kvalifikacija "izazivanje opšte opasnosti" preblago delo koje se stavlja na teret uhapšenom Simonoviću, Vučić je odgovorio konstatacijom da se od njega sada traži da bude i tužilac.

Tužilaštvo će raditi svoj posao i Simonovića će optužiti za delo koje je počinio, dodao je on.

- Vi od mene sada tražite da budem i tužilac. Da ja sada tamo zovem nekog i tražim da bude osuđen za neko teže delo, na smrt, a otkrili smo svaki detalj, što je bilo veoma teško - rekao je Vučić.

On je rekao da veruje da će Tuzilaštvo da uradi svoj posao i da će da donese pravo i pravdu našem narodu.

Najoštrije osudio uvrede na račun poslanice Jerkov

Predsednik je poručio da najoštrije osuđuje uvrede izrečene na račun poslanice Aleksandre Jerkov, ako se to, kako je rekao, dogodilo, jer on ih nije čuo.

Vučić je to rekao na opasku novinara da niko iz vlasti nije reagovao na uvrede upućene poslanici Aleksandri Jerkov.

- Ako je to tačno, ja to najoštrije osuđujem - rekao je Vučić.

On ih, kazao je, nije čuo ali, ako su se dogodile, onda je to "strašno i nedopustivo".

"I, to je to po čemu se razlikujem od političara sa druge strane političkog spektra. U boljoj Srbiji to ne sme da se događa", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir