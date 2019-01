VUČIĆ U BIJELJINI: Rešenje za Kosovo je da nije sve srpsko, niti sve albansko, ali da jednako boli i jedne i druge

BIJELJINA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Srbija nezavisna i slobodna zemlja koja donosi samostalno odluke, da razgraničenje kao rešenje za Kosovo znači da nije sve srpsko, niti sve albansko, ali da jednako boli i jedne i druge.

Srbija, kako je rekao, ne sedi na dve stolice, kako joj se prigovara, već kaže "imamo samo jednu stolicu", srpsku stolicu, na kojoj su naši interesi.

"Mi smo uspeli da odolimo pritiscima da sacuvamo svoju politiku i vojne neutralnosti i dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom. Ne krijem pred Putinom da se nalazimo na evropskom putu, ali da nismo zainteresovani sa NATO.

Hocemo da imamo svoju vojsku koja će da čuva naše nebo i našu zemlju", kazao je Vucić za bijeljinsku BN televiziju i dodao: "Glas Srbije danas se daleko čuje", primetio je srpski predsednik.

foto: Printscreen Pink

Primetio je da je uspeh što je Srbija ponovo faktor u odlučivanju o budućnosti Kosova.

"To je osnažilo našu poziciju, pregovorima smo kupili vreme da možemo da se vratimo u igru...Pametnom politikom smo uspeli da se vratimo u priču o Kosovu i da sačuvamo naše ljude na Kosovu", kazao je Vučić, dodajući da treba uvažiti realnost na terenu.

To znači, kako je pojasnio, da ne možemo da govorimo da je sve na Kosovu srpsko i da ćemo proterati Albance.

"To su gluposti i ne mogu to da pričam, jer je to poziv da ljudi gube živote", kazao je Vučić, dodajući da on to neće činiti.

Kosovo nije izgubljeno i borićemo se da imamo mnogo više u budućnosti nego što imamo danas, poručio je, te dodao da on kao najveći problem na Balkanu video to što ljudi žive u prošlosti, a niko neće da gleda u budućnost.

Na opasku da mnogi zagovaraju zamrznuti konflikt na Kosovu, kaže da to nije dobro rešenje, niti je održivo, te napominje da su tu važne dve stvari.

- Da je Srbija nezavisna i slobodna zemlja i da ne ostavimo probleme Kosova našoj deci i unucima. Bolje da nas boli glava i da izvučemo najviše što možemo za Srbiju i srpski narod - kazao je Vučić.

Ponovio je da se zalaže za razgraničenje, obrazloživši da to podrazumeva da "nije sve srpsko, da nije ni albansko, ali da boli sve".

A na opasku da razgrnicenje nije nova ideja, rekao je da je stanje sada teže nego u vreme kada se nudila podela Kosova.

"Pravo je rešenje da imamo nešto više i da znamo šta je naše i da možemo da gradimo dobre i prijateljske odnose sa Albancima", kazao je Vučić, ali je napomenuo da nije optimističan da će do dogovora i doći.

foto: Printscreen Pink

Kaže i da zna da takvim stavom nervira čak i ljude koji ga poštuju, a takvih je, primećuje, najviše i u Srbiji i u RS, ali dodaje da namerno govori ono što oni ne vole da čuju, jer u protivnom, poručuje: "nađite nekog predsednika kućnog saveta da vam vodi državu".

"A ne, kako su radili 2009...ubio nam zemlju u narednih deset godina zbog koalicionog sporazuma DS i SPS...javni dug počeo da raste geometrijskom progresijom..." naveo je Vučić.

Usledile su teške mere i u tome se ogleda "naša hrabrost i mi sad nemamo problema s budućnošću", dodao je, konstatujući da penzioneri sada imaju veća primanja nego bilo kada.

Sada je Srbija ekonomski snažna i prvi put smo, kaže, u prilici da smo ispred BiH kad je reč o platama, koje su danas 460 ili 470 evra.

U tom smislu dodao je da bi, s obzirom na perspektivu razvoja koju naša zemlja ima, najviše voleo da vodi upravo Srbiju, ali je primetio i da se jačanja Srbije mnogi u regionu plaše, a posebno se plaše da će ojačati ako se sporazumom reši kosovki problem.

Predsednik Srbije kaže da ga protesti u Srbiji ne plaše, a ni spoljni pritisci.

- Kada radite vredno rezultati se vide, nemam strah sutra da odem s vlasti... Šest fabrika u Nišu je otvoreno i one će da rade...Činjenice govore da ima dosta otvorenih fabrika i još ozbiljnije ćemo raditi i povećavati plate posebno u zdravstvenom i obrazovnom sektoru", kazao je srpski predsednik, naglasivši da treba sprečiti odlazak medicinara iz zemlje.

"Danas borba za teritorije ne predstavlja ništa, danas je na sceni borba za ljude", zaključio je.

A da li će u Srbiji biti vanrednih izbora, na to pitanje odgovara da će ih biti ako se "ovi stručanjci koji me stalno kritikuju o tome dogovore", ali i kaže da to istovremeno zavisi od rešavanja pitanja Kosova.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir