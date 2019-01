PRIŠTINA OPSTRUIRA ODBRANU SRBA UHAPŠENIH ZBOG UBISTVA IVANOVIĆA: Braniocima ne daju uvid u spise istrage, ali to nije sve...

Branioci Srba, koji su krajem novembra uhapšeni po nalogu prištinskog tužilaštva u istrazi za ubistvo Olivera Ivanovića, nisu zadovoljni tokom istrage, jer im, kako tvrde, nije omogućen uvid u spise predmeta, niti su upoznati za koje se to konkretne radnje njihovi klijenti terete.

Advokat Dejan Vasić koji brani Dragišu Markovića, kaže da je još u decembru podneo zahtev tužilaštvu da ga obavesti o vremenu i mestu sprovođenja istražnih radnji i dozvoli uvid u spise predmeta koji se odnose na njegovog branjenika.

"Tužilaštvo do danas to nije uradilo. Smatram da deo istrage koji se odnosi na mog branjenika ne bi trebalo da bude skriven, s obzirom da se on ne tereti da je direktno učestvovao niti pomagao u ubistvu Olivera Ivanovića", naveo je Vasić.

Advokat je potvrdio da Markovića u pritvoru u Podujeva, redovno posećuju i on i porodica. Marković, koji je pripadnik KPS, je osumnjičen za krivično delo odavanje službene tajne jer je navodno viđen na mestu ubistvu kako priča mobilnim telefonom.

Advokat Negovan Šaranović koji brani Nedeljka Spasojevića, takođe pripadnika KPS, kaže za Tanjug da njegov branjenik još nije ispitan pred prištinskim tužilaštvom povodom krivičnih dela za koja se tereti, niti su (obojica) upoznati sa činjeničnim opisnom radnji krivičnih dela za koja se tereti.

Spasojeviću se na teret stavlja "teško ubistvo u pomaganju", kao i nedozvoljeno držanje oružja, koje mu je pronađeno u kući na tavanu.

Njegov branilac kaže da tužilaštvo do sada nije kontaktiralo ni njega niti Spasojevića povodom krivičnog postupka koji je u toku i da je pritvor "jedino o čemu se raspravlja, a za to kako tvrdi nema argumentovanih dokaza".

Krivičnu prijavu nije dobio, niti neki dokument tužilaštva koji se tiče istražnog postupka. Upoznat je samo sa rešenjima suda o određivanju i produženju pritvora.

Treći osumnjičeni u ovoj istrazi, Marko Rošić, nedavno je otkazao pumonoćje sprskim advokatima i angažovao advokata Albanca.

Za Rošića mediji pišu da je poznat u Kosovskoj Mitrovici poznat kao navijač Partizana. Sva trojica se nalaze u pritvoru u Podujevu koji im je određen 24. novembra 2018.

Pritvor im je u međuvremenu produžen i može da traje do 23. februara, kada će sud ponovo razmotriti da li i dalje stoje razlozi za produženje pritvora.

Osnovni sud u Prištini je prema pisanju tamošnjih medija, 24. januara izdao nalog za hapšenje potpredsednika stranke kosovskih Srba Srpska lista Milana Radoičića, čije je hapšenje bilo pokušano u istoj akciji krajem novembra kada su pohapšena druga trojica. Radojičić je u međuvremenu ispitan u Beogradu.

Ivanović je likvidiran 16. januara 2018. godine, oko 9 sati, ispred ulaza u sedište svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici.

