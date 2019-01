RUNDA TRIFUNOVIĆ PROTIV TRIFUNOVIĆA: Sa Sergejem neće ni rođeni brat

Glumac Sergej Trifunović, novopečeni predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG), nema političku podršku čak ni svog rođenog brata Branislava Trifunovića!

Uprkos tome što mu je stariji brat Sergej na čelu PSG, Branislav Trifunović kaže da ga članstvo u političkim partijama apsolutno ne zanima.

- Više puta sam ponovio da nisam član nijedne stranke, niti ću biti, niti ijednu podržavati - rekao je Trifunović odgovarajući na pitanje da li bi se, kao Sergej, javno stranački deklarisao.

Indirektna poruka

Na opasku da je ovo što radi u vezi sa organizacijom protesta ipak greška i da je možda bolje da i on i Sergej ostanu na daskama koje život znače, glumac je odgovorio:

- Ne, greška bi bila da trenutno ostanem samo na daskama koje život znače, a daske će svakako čekati - rekao je.

Iako Branislav nije eksplicitno izjavio da ne podržava politiku svog rođenog brata, može da se zaključi da je on to saopštio indirektno, ocenjuje za Kurir politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Manipulisanje

- To što Branislav pokazuje drugačiji senzibilitet od brata je lukav potez, jer mu to daje veći manevarski prostor za manipulisanje protestima koje definiše kao građanske i nestranačke. Njih dvojica suštinski misle isto, ali su podelili uloge. Sergej bi mogao da bude kopija Čedomira Jovanovića iz devedesetih godina, neformalni lider s nastupom smislenim za nezadovoljnu mladu populaciju, dok je Branislav kao retuširani Branislav Lečić iz '91. godine. Oni igraju dve različite uloge u istom filmu, po istom političkom scenariju i s ciljem da stigmatizuju sadašnju vlast, da je predstave nelegitimnom, a onda i da pokušaju da je ruše svim sredstvima, pa i prevratom na ulici - zaključuje Stanković.

Tvrdi da ga ne zanima funkcija

Neću da budem ministar kulture

Iako je među najposvećenijim učesnicima protesta koalicije okupljene oko Dragana Đilasa, glumac Branislav Trifunović kaže da mu funkcija nije motiv za izlaske svake subote na ulicu. Na pitanje da li mašta da jednog dana postane ministar kulture, on je odgovorio:

- Nikad u životu.

