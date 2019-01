SERGEJ TRIFUNOVIĆ: Pokret slobodnih građana neće biti deo Saveza za Srbiju

BEOGRAD - Novoizabrani predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je večeras da taj pokret neće ući u Savez za Srbiju, ali će se on zalagati za jedinstvo opozicije na svim nivoima.

Trifunović je za N1 rekao kako vidi svoju ulogu: Ima dosta onih koji se ograđuju od protesta i kažu - neću da hodam sa Jeremićem i Đilasom, dajte nam novo lice. Želim da privučem neverne tome. Eto ja ću da žrtvujem svoj lični život i meni u životu ovo ne treba, prilično lepo živim, upravo da bih privukao te neverne tome.

On je rekao da je opšti stav "relevantne" opozicije da se na izbore ne izlazi, a na pitanje šta ako LDP Čedomira Jovanovića bude želeo da izađe na eventualne izbore, on je kazao: "Od kad je LDP opozicija? Ništa nije relevantno to što kaže LDP".

foto: Beta/Miloš Miškov

Kada je reč o problemu Kosova, on smatra da je Kosovo, pogrešnom politikom za vreme Slobodana Miloševića, "bivša srpska pokrajina", izgubljeno i oteto.

"Ne možemo Kosovo da vratimo i to je sigurno", rekao je Trifunović i dodao da je protiv razgraničenja.

Kaže da treba raditi da Srbima na Kosovu bude bolje, kao i na pomirenju sa Albancima.

Na konstataciju da je patrijarh Irinej izjavio da ne vidi smisla u podsticanju na

proteste, Trifunović kaže - "a je l mora baš patrijarh da se meša u proteste".

Trifunović je u subotu na izbornoj skupštini postao novi predsednik Pokreta slobodnih građana, nakon što se Saša Janković, pod još nedovoljno razjašnjenim okolnostima, krajem decembra, povukao iz politike.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir