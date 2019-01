OGLASIO SE NAPADNUTI POSLANIK SNS FILIPOVIĆ: Sledeći put mogu da dobijem samo bombu ispod kola! Ovo je napad na mene i moju porodicu

BEOGRAD - Narodni poslanik Srpske napredne stranke Srbislav Filipović, čiji je automobil u Beogradu gde živi razlupan tokom dana, izjavio je sinoć da je taj čin napad na njega i njegovu porodicu - suprugu i dvoje maloletne dece.

"Obzirom na sve pretnje koje godinama dobijam preko društvenih mreža, ovakve stvari me ne iznenađuju, ali je to rezultat svih fantomskih šetnji. Do sada su mi pretili ubistvom, ali ovo je prvi put da je došlo do fizičkog napada. Sledeći put mogu da dobijem samo bombu ispod kola", rekao je Filipović.

Ovo je poruka nama koji se borimo protiv kriminala i lopovluka. Ovim putem izražavam izuzetnu zabrinutost za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice. Borbu svakako neću nikada prekinuti! Očekujem da se vinovnici sto pre otkriju! pic.twitter.com/2ZgKc8wNkh — Србислав Филиповић (@SrbislavF) January 29, 2019

Napad se desio na opštini Stari grad usred dana, ispred zgrade u kojoj živi, a kako je rekao, automobil se vode na njegovu suprugu.

foto: Printscreen Twitter, Marina Lopičić

"Očekujem da državni organi brzo nađu počinioce, kao što uvek pravovremeno reaguju i rešavaju stvari", rekao je Filipović.

foto: Privatna Arhiva

Napad na Filipovića najoštrije je osudila SNS, koja je pozvala državne organe da počinioce privedu pravdi što hitnije, i da pošalju jasnu poruku da nasilje nije dopustivo.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir