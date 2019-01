BRITANSKI ANALITIČAR TIMOTI LES PROCENJUJE: Proces promene granica na Balkanu nezaustavljiv, sve zavisi od Kosova

BANJALUKA - Istraživač Geopolitičkog foruma Univerziteta Kembridž i direktor tink-tenka "Nova Evropa"Timoti Les ocenjuje da je najnestabilniji deo regiona Kosovo, koje pokušava da dovrši proces pune nezavisnosti i navodi "da ta situacija upravo dolazi do svog krajnjeg ishodišta".

"Ne mogu da kažem da će oni taj proces dovršiti u 2019. godini, ali budućnost regiona će zavisiti od onoga što se dogodi na Kosovu, bilo ove godine ili u budućnosti", rekao je Les u intervjuu agenciji Srna.

Govoreći o svojoj ranijoj proceni da će se ove godine Balkan suočiti sa velikim turbulencijama, Les je napomenuo da to očekuje zato što uloga policajca koju su igrali EU i SAD već polako opada.

"SAD se nalaze u unutrašnjem kulturnom ratu, a EU u stanju duboke i sve dublje krize.

Posledica toga je da se na Balkanu javlja praznina za nove snage.

"Najnestabilniji dio regiona je Kosovo koje pokušava da promieni svoj status i dovrši proces pune nezavisnosti. Ta situacija upravo dolazi do svog krajnjeg ishodišta. Element svega toga je", navodi les, "uloga nadzornika koju igra međunarodna zajednica na ovim postorima. Politika Zapada je da se zacementiraju granice koje su države nasledile od bivše Jugoslavije. Pritom se opiru ambicijama za separatizam i reviziju tih granica. Zapad je veoma svestan da ukoliko bilo šta uradi na jednom od ovih mesta to imati posledice i implikacije na ostala područja", ocenio je Les.

Prema njegovim rečima, to je u najskorije vreme viđeno u debati u vezi sa tim da li dozvoliti ili ne podelu Kosova.

Na pitanje da li je moguća promena granica na Balkanu, Les je odgovorio da se on ne zalaže za to, i podelu država po nacionalnim, odnosno etničkim linijama, ali ono što priznaje i vidi je očigledna tendencija određenih nacija i naroda u regionu da dovedu do stvaranja nacionalnih država.

"Plašim se da je taj proces nezaustavljiv i to predstavlja političku dilemu za Zapad - da li nastaviti staru politiku stabilizacije putem integracije ili da prizanaju da je ovoj politici istekao rok i kuda se kreću događaji na Balkanu. Ako to priznaju preostaje im da vide da li mogu da iskontrolišu ono što već ne mogu da zaustave tako što će pokušati da upravljaju procesom formiranja nacionalnih država u regionu", rekao je Les.

Britanski ekspert dodaje da bi u tom slučaju apsolutni prioritet morao da bude izbjegavanje bilo kakvih sukoba u regionu.

"Alternativa tome da se oni uključe i da probaju da vode taj proces je da se taj proces prepusti domaćim igračima, pa možda i nacionalistima, što bi uvećalo opasnost da proces izmakne kontroli", kaže Les.

Osvrćući se na situaciju u BiH Les ocenjuje da što Sarajevo bude više vršilo pritisak u pravcu centralizacije i unitarizacije BiH, da će to samo izazivati suprotan efekat i guranje BiH u suprotnom pravcu.

Les ističe da se slaže sa ocenama da BiH, kakva je danas preživaljava prevashodno uticaju Zapada i međunarodne zajednice.

"BiH preživeti sve dok Zapad bude mogao da vrši taj pritisak. Ali, kad Zapad ne bude mogao da igra tu ulogu onda ćemo u tom trenutku morati da posumnjamo u mogućnost opstanka takve države", naglasio je Les u intervjuu Srni.

Istovremeno on kako kaže, ne veruje da bi najavljena inicijativu SDA za promenu imena Republike Srpske i reakcija zvanične Banjaluke, moglo da pokrene put ka nezavisnosti Srpske.

"Ne verujem da još postoje spoljne okolnosti da bi Republika Srpska mogla da krene putem nezavisnosti. Ukoliko bi takav pokušaj mogao da uspe bila bi neophodna podrška Srbije, a u neku ruku i Rusije. Trenutno obe ove države ne daju podršku bilo kakvom kretanju ka nezavisnosti, ali u srednjoročnom i dugoročnom periodu postoji vrlo velika šansa da će i Srbija i Rusije promeniti mišljenje. Zato postoji određena opasnost da se BiH dezintegriše u srednjem roku", naglasio je Les.

