MIHAJLOVIĆ: Za sprovođenje reformi najvažnije da budete hrabri od početka do kraja

Potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović je izjavila danas da je za sprovođenje reformi najvažnije da donosioci odluka budu hrabri od početka do kraja, kako bi se omogućio bolji život građanima i olakšalo privrednicima.

Mihajlović je na predstaljvanju 11. izdanja Sive knjige 2019 je rekla da je Siva knjiga je svake godine za nijansu deblja, ali ne zato što vlada ne radi dobro već baš zato što pravi rezultate i želi da reforme budu još brže i bolje.

"Naši zahtevi se u tom smislu menjaju, u odnosu na pre 10 godina i 2014. kada smo krenuli u najveću reformu - uvođenje elektronskih građevinskih dozvola", navela je Mihajlović i dodala da su sve preporuke NALED-a proizašle iz saradnji sa vladom.

Naglasila je da je važno da imamo hrabrost, ne samo političku volju, da donesemo najvažnije odluke koje možda nisu na prvi pogled lepe i popularne.

"Ali i hrabrost da trajemo dok ih sprovodimo, da nas ne uplaše i ne zaustave, da budemo brzi do kraja u sprovođenju reformi. To je odrednica svih velikih promena i reformi - hrabrost od početka do kraja".

Mihajlović je rekla da je njena preporuka da se kao država moramo više pozabaviti ljudskim resursima i doneti potrebne zakone da bi državna uprava mogla da sprovede reforme.

Ona ističe da su timovi ljudi najvažniji za bilo koju reformu, ali i da je potrebna još bolja koordinacija kada imamo nadležnost više ministarstava.

"Bez zajedničkog rada je nemoguće sprovesti reforme i videti kako funkcionišu u praksi. Državna uprava mora da bude efikasnija, manja i bolje plaćena. Moramo da imamo državnu upravu koja mora da iznese sve ovo što radimo", poručila je Mihajlović.

Ona je dodala da zajedno sa NALED-om radi i na projektu Etno mreža, koji ima za cilj da zaposli 1.000 žena sa sela koje čuvaju našu tradiciju, kao i da je dosada zaposleno njih 600.

