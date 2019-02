ODRŽAN PROTEST OPOZICIJE U KRALJEVU: Birajmo one koji su odani svom narodu

Građani Kraljeva okupili su se večeras, treći put zaredom, ispred sedišta lokalne samouprave u u tom gradu kako bi, u organizaciji opozicione stranke „Starosedeoci Kraljeva i okoline“, izrazili svoje nezadovoljstvo stanjem u državi i podržali beogradske proteste pod nazivom „Jedan od pet miliona“.



- Rešenje je da Kraljevo vode oni koji vole svoj grad, a da državu vode oni koji vole svoj narod.



Dosta nam je internacionalista, jer oni služe samo stranoj, bankarskoj internacionali, rekao je okupljenim građanima dr Zoran Čvorović, profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i odbornik Srpskog pokreta „Dveri“ u kraljevačkoj skupštini.

On je, citirajući vladiku Nikolaja Velimirovića, naglasio da „građani moraju da biraju ljude koji znaju za hijerarhiju svetosavskih vrednosti, prvo one koji brinu o sebi i svojoj duši, pa onda brinu o svojoj porodici, one koji su kadri da žive pošteno od svoga rada i koji nisu postali paraziti na državnim jaslama“.



- Treba birati one koji su spremni da brinu o svom narodu i koji su mu odani, pa tek na kraju one koji brinu svetske brige. A kod nas, kod nas je naopako, imamo lažne patriote, koji ne vode računa ni o svom narodu ni o svojoj duši, naglasio je dr Zoran Čvorović.

