METJU RASEL LI AMERIČKI NOVINAR KOJI JE RASKRINKAO JEREMIĆA: Vuk je kriminalac,u istoriji UN niko nije bio toliko korumpiran!

Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, u centru je pažnje svetske javnosti posle dokumentarnog filma o korupciji i pranju novca na najvišem nivou, u kojem on igra jednu od glavnih uloga.



Metju Rasel Li, izvestilac iz UN koji je istraživao ovu aferu, obelodanio je da je Jeremić, dok je bio predsedavajući Generalne skupštine UN, radio za „CEFC Čajna enerdži“ Patrika Hoa, koji je nedavno u Americi osuđen na tri godine zatvora zbog pranja novca i korupcije. Novinar je bio iznenađen da su tužioci sav svoj fokus usmerili na Patrika Hoa, da pokažu kako je on stvorio problematične veze sa afričkim političarima, kad je ono što je Jeremić uradio možda i gore za javnost.

Kada ste otkrili vezu Patrik Ho - Vuk Jeremić?



- Aktivno sam izveštavao iz UN dok je Jeremić bio predsedavajući Generalne skupštine i primetio sam da se pojavljuje na događajima koje organizuje već tada sumnjivi CEFC (Čajna enerdži fand komiti). Tek na suđenju je postalo jasno koliki je opseg njegovih poslovnih aktivnosti za CEFC dok je bio predsedavajući, kada su pokazani njegovi mejlovi u vezi sa trgovinom kalijumom i drugim poslovima koje je obavljao za njih.



Zašto bi javnosti trebalo skrenuti pažnju na ovaj slučaj?



- Skandalozno je da aktuelni predsedavajući Generalne skupštine UN obavlja takvu vrstu poslova. Iako je Džon Eš (bivši predsedavajući Generalne skupštine optužen za korupciju, prim. aut.) već prodao kancelariju predsedavajućeg, naplaćujući novac za dokumente ili pojavljivanje sa zastavom UN, Jeremić je aktivno koristio svoju poziciju da bi sklapao poslovne sporazume i organizovao Hou govore na panelu na kojem su bili lideri Turske i Južne Afrike, na primer. Ešova korupcija je bila minorna u poređenju s Jeremićevom.

Mislite li da je ovo što je Vuk Jeremić uradio kriminal?



- Da, mislim. Ali UN i predsedavajući Generalne skupštine imaju imunitet za sve što učine. UN su donele koleru na Haiti i ubile 10.000 ljudi, i ne samo da nisu odgovarali za to nego žrtvama, porodicama žrtava nisu ništa platili. Generalni sekretar UN Antonio Guteres mi je sredio zabranu u UN, ima tome već 272 dana, i povodom toga ne može ništa da se učini, pravno. UN su nekažnjive.



Koliko je ovo veliki skandal, u kontekstu međunarodne politike i odnosa unutar UN?



- Ponavljam, to je nečuveno. Čak je i Sem Kutesa samo koristio vreme provedeno na mestu predsedavajućeg da pripremi poslovne sporazume sa CEFC, ali pošto je napustio tu poziciju i vratio se u Ugandu. Jeremić je sklapao poslove za CEFC dok je bio predsedavajući!

Da li, posle onog što je uradio, Jeremić ima moralno pravo da gradi karijeru u politici?



- Ne. Mislim da ga mejlovi, nastali u vreme dok je bio predsedavajući Generalne skupštine UN, pokazani na suđenju Patriku Hou, diskvalifikuju kad je reč o obavljanju bilo koje javne funkcije, posebno, ali ne samo zato, što on odbija da objasni šta se desilo, a kamoli da se izvini. On računa na to da će ljudi da kažu „SAD ga ne gone krivično, dakle, on mora da je OK“. Postupak protiv Hoa je završen daleko pre vremena. U stvari, CEFC je, kad je Jeremić izgubio trku za mesto generalnog sekretara UN, prebacio svoj novac na Guteresa.



Rekli ste da ste iznenađeni što su tužioci pustili Jeremića da se izvuče. Mislite li da bi i on trebalo da bude optužen?



- Da, mislim da i on treba da bude optužen. Ali primetićete da nisu ni Kutesu optužili. To je zbog problema s imunitetom.



Kao što vidimo iz mejlova razmenjenih sa Hoom, Jeremić je završio mnoge stvari za CEFC dok je bio na funkciji u UN. Koliko vi znate, da li se ovako nešto pre desilo u UN, na ovom nivou?



- Eš je prodao zastavu UN i dokument Generalne skupštine UN, primoravši službu UN da ga falsifikuje. Ali Jeremićevo sklapanje poslova za privatnu firmu povezanu s kineskom vladom je nešto zaista jedinstveno.



Da li je ono što je Jeremić radio korupcija?



- Da, ne postoji drugi način da se to opiše.



Mislite li da Jeremić ima budućnost u međunarodnoj politici posle epizode s Hoom?



- Ne bi trebalo da je ima. Ali moć Kine raste - rekao bih da oni već poseduju generalnog sekretara Guteresa.

Šema se nastavlja

I GUTERES RADI ZA KINEZE Stalno ste pitali Guteresa o ovom skandalu. Nijednom nije odgovorio. Šta mislite, zašto izbegava da odgovori? foto: AP/Xinhua/Zhang Liyun - Počeo sam da shvatam da Guteres, pored toga što ne želi da razljuti Kinu, kako bi pokušao da dobije drugi mandat kao generalni sekretar, ima svoju sopstvenu finansijsku vezu sa CEFC, preko fondacije Gulbenkijan. Po Guteresovom naređenju, 22. juna i 3. jula 2018. obezbeđenje je nasrnulo na mene, a meni je zabranjeno da izveštavam iz UN. U stvari, Guteres je iskoristio svoje obezbeđenje iz UN da me udalji s njegovog govora u sinagogi Park Ist, a nedavno su me fizički zaustavili dok je on ulazio u džamiju u 96. ulici.

