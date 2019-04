KUM NIJE DUGME! JUTKA BEZ GRANICA! Kumu namestio milionski posao! Isplivala NOVA AFERA kabadahije iz Brusa!

Opština Brus, u vreme dok je na njenom čelu bio Milutin Jeličić Jutka, nabavljala je od firme „Voćarka gold d. o. o. Beograd“, koja je u vlasništvu njegovog kuma Milana Sinđelića, piće za zaposlene u administraciji, otkriva Kurir.



Za tri godine, 2016-2018, Sinđelićeva firma je sa opštinom koju mu vodi kum sklopila poslove - nabavka pića na ime poklona i reprezentacije u vrednosti od oko milion dinara.



U toj firmi je inače, pokazuju podaci Agencije za privredne registre, i sam Jeličić pre nego što je došao na čelo opštine Brus radio kao direktor.



Promene u firmi



Opština Brus je u protekle tri godine od firme „Voćarka gold d. o. o. Beograd“ kupila piće za 1.091.497 dinara. U 2016. Jeličić je od kuma kupio piće za 178.388 dinara, dok je u 2017. kupio piće za čak 369.330 dinara. U 2018. nabavljeno je najviše pića - opština je firmi kuma predsednika opštine isplatila čak 543.779 dinara.



Firma „Voćarka gold d. o. o. Beograd“ osnovana je u oktobru 2013. sa sedištem u Beogradu, opština Vračar, a delatnost joj je destilacija, prečišćavanje i mešanje pića. Firma ima i ogranak „Voćarka gold d. o. o., ogranak proizvodnje Kobilje - Brus“ u Brusu, a kao delatnost je navedena proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode. Vlasnik i zastupnik firme je Milan Sinđelić. Međutim, pokazuju podaci iz APR, Sinđelić je prvo 2013. osnovao firmu „Panikom d. o. o.“, gde je direktor bio Jeličić. Delatnost ove firme je takođe bila proizvodnja osvežavajućih pića i mineralne vode. I firma „Panikom d. o. o.“ imala je svoj ogranak u Brusu (Kobilje), a Jeličić je bio i direktor ogranka. U novembru 2013. firma menja naziv u „Voćarka gold d. o. o., a krajem decembra 2015. zavedeno je da se Sinđelić upisuje kao direktor umesto Jeličića - i u firmi na Vračaru i u ogranku firme u Brusu.



Firma je u 2017. imala poslovne prihode od 67.286.000 dinara, dok im je čist profit te godine bio 1.210.000 dinara. U 2016. firma je imala poslovne prihode od 80.367.000 dinara, dok je dobit u toj godini bila 1.360.000 dinara.



Bez odgovora



Pitanja su poslata opštini Brus, ali do zaključenja broja odgovor nije stigao.



Podsetimo, Jeličiću je pre dva dana konstatovana ostavka na mesto predsednika opštine. Jeličić je prethodno podneo ostavku zbog pritiska javnosti, jer je optužen da je seksualno uznemiravao svoju sekretaricu Mariju Lukić, zbog čega je završio i na sudu.

Dragan Dobrašinović

NAMEŠTEN POSAO



Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da to što je firma kuma predsednika opštine dobila posao od te opštine budi sumnju da je bilo korupcije:

- Pošto su u pitanju nabavke ispod limita za nabavku male vrednosti, ispod 500.000 dinara, to onda ide porudžbenicom. To je u suštini direktna pogodba. Ako je to bila kumovska firma, gde je on još radio kao direktor, mi možemo da kažemo da postoji sumnja da je bilo korupcije, ali to je realno namešten posao.