U BEOGRAD STIGLA GANDIJEVA UNUKA: Počastvovana sam zbog posete Srbiji, ovo je zemlja od koje treba da se uči (FOTO)

U Beograd je na poziv ministra spoljnih poslova Ivice Dačić došla unuka Mahatme Gandija, Tara Gandi Batačardži koja je istakla da je počastvovana zbog posete i dodala da u Srbiji oseća poruke poverenja, ljubavi, gostoprimstva i da je zemlja od koje treba da se uči.



Gandi Batačardži će u narednih nekoliko dana predstaviti svoju knjigu Sećanje na jedno izuzetno doba , obići će ulicu i bistu Mahatme Gandija, Muzej Jugoslavije, prisustvovaće koncertu ansambla Kolo i imaće razne druge aktivnosti Ona je novinarima u Ministarstvu spoljnih poslova prenela da se oseća veoma uzbuđemo, između ostalog, i zbog toga što je smeštena u hotelu u kojem je održana prva konferencija Pokreta nesvrstanih.

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović

Navodeći da je imala samo 14 godina kada joj je deda ubijen, sa njim, kaže, nije razgovarala o Jugoslaviji i prošlosti uopšte, već je on, bio pravi deda , te dodala da je od oca i drugih članova porodice slušala o Jugoslaviji koja bila veliki deo istorije njene zemlje.



Hvala na velikoj dobodrodošlici i što ste me pozvali u veliku zemlju koja predstavlja vrednost Jugoslavije i želi da bude nastavljač tih vrednosti. Došli ste u moj dom kao prijatelj i u tom duhu sam vas primila, a vi ste me pozvali da posetim Beograd i rekli da ćete prevesti moju knjigu na vaš jezik , obratila se Tara Gandi Batačardži šefu srpske diplomatije.

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović



Ona je dodala da je želela da dođe u Srbiju, i danas, kako kaže, shvata da bi mnogo toga propustila da nije došla.

Kaže da je posetom počastvovana i da nije znala da će doći u zemlju sa toliko istorijskog značaja.

Pre 70 godina koliko ima od uspostavljanja odnosa dve zemlje poslata je poruka mira i danas mora biti poslata iz Srbije ka celom svetu, poručila je ona i nastavila priču da se ona sama ne može porediti sa duhovnim značajem koji je imao njen deda, ali je ukazala da ukoliko Gandi znači istina, saosećanje onda se to nalazi u svima nama .

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović



Ja to vidim kod Srbije. Svesni ste svoje istorije , rekla je ona i navela da nije došla sa politikom moći . Podsetila je da je i sam Gandi predstavljao moć jednog građanina, a ne moć vlasti i zbog toga Gandi pripada svima .

Došla kao član vase porodice. Počastvovana sam jer ste mi pokazali i ukazali toliko znacaja, da nisam došsla mnogo toga bih propustila. Hvala svima vama na izgradnji bolje budućnosti za našu decu, jedini način ka zdravijoj budćnosti zavisi od obrazovanja mladih. Puno je terorizma i straha, izgubili smo poverenje, ali ovde osećam poruku poveranja , rekla je Tara Gandi.

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović

Ona je ministru Dačiću i njegovoj porodici poželela puno uspeha i dodala da bi volela da i ostali članovi njene porodice posete Beograd.

Šef srpske diplomatije izrazio je veliko zadovoljstvo zbog ove posete rekavši da Gandi nije obeležio istoriju Indije već čitavog čovečanstva.

Zahvalan sam što je (Tara Gandi) prihvatila moj poziv da poseti Srbiju kada sam je posetio u Nju Delhiju u njenoj kući. Indija i Jugoslavija su imale izuzetno dobre odnose, obeležili smo 70 godina od usposatvljanja odnosa. Jugoslavija je pomagala Indiju u vreme borbe za nezavisnost i među prvima je priznala , rekao je Dačić.

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović

Dačić je naveo da u Srbiji postoji veliko interesovanje za lik i delo Mahatme Gandija i da su Jugoslavija i Indija praktično bili osnivači pokreta nesvrstanih, te da je u Beogradu bila održana prva konferencija.

Za dve godine ćemo obeležiti 60 godina od prve konferencije pokreta nestvasrtanih u Beogradu. Imamo ulicu sa Gandijevim imenom, njegovu bistu i to sve pokazuje dobre odnose. Biće ovo prilika da se još više približe srpski narod i naša zemlja sa Indijom , rekao je Dačić.

On je dodao da je za gošću pripremio iznenađenje pozivajući unuka Josipa Broza Tita, Jošku, a Gandijeva unuka je, kaže, iskazala želju da zajedno sa njim daje intervjue.

To će biti u interesu mira, ali i naše sveukupne dobre saradnje između Indije i Srbije , rekao je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta/Ministarstvo spoljnih poslova/Ognjen Stevanović)

Kurir

Autor: Kurir