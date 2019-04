MISTERIJA TELEFONSKIH RAZGOVORA! ROMIĆ I RADONJIĆ ZVALI KURAKA U 16.28 I 16.39: Pripadnici DB osuđeni na 100 godina za atentat na Ćuruviju! Ko je UBICA vlasnika Telegrafa!

Specijalni sud u Beogradu juče je, tačno 20 godina posle ubistva novinara Slavka Ćuruvije, četvoricu nekadašnjih pripadnika Državne bezbednosti osudio na ukupno 100 godina zatvora. Presuda, međutim, prema rečima sudije Snežane Jovanović, nije doneta jednoglasno, a i posle maratonskog postupka nalogodavac i izvršilac zločina ostali su nepoznati.



- Sudu nisu predočeni dokazi da su optuženi delovali kao organizovana kriminalna grupa - rekla je Snežana Jovanović i saopštila da su Radomir Marković, nekadašnji načelnik Resora Državne bezbednosti, zbog podstrekivanja na ubistvo, i Milan Radonjić, bivši načelnik beogradskog centra DB, zbog saizvršilaštva u ubistvu, osuđeni na po 30 godina zatvora.



- Ratko Romić, pripadnik Druge uprave, i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, kažnjeni su sa po 20 godina zatvora zbog saizvršilaštva u ubistvu - rekla je sudija Jovanović.

Branka Prpa, koja je jedini očevidac ubistva Slavka Ćuruvije i koja je bila s njim u društvu u trenutku kada je nepoznati ubica pucao u njega, a nju udario u glavu i naneo joj lake povrede, izjavila je posle presude da potpuna istina nije otkrivena. - Dokle ćemo samo osuđivati Radeta Markovića, a nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da se služba iz hobija bavila ubistvima ljudi. Treba da nađeš krivca i to je to. A pritom izbegnete pravu istragu o tome ko stoji i zašto stoji iza svega toga.



Isplanirano ubistvo



U obrazloženju ove odluke, ona je navela da je Marković isplanirao ubistvo, a Radonjić naložio da se prema Ćuruviji primeni mera tajna pratnje.



- Svedok Milorad Ulemek Legija potvrdio je da je imao kontakt s Markovićem i da mu je on rekao da će možda biti potrebno da se ukloni jedna osoba zbog neprijateljske delatnosti. Sud je utvrdio da je Radonjić postupao suprotno pravilima Službe i da je dao usmene naloge za primenu mere pratnje, tražeći da bude obaveštavan o svakoj promeni - navela je sudija uz obrazloženje da je Radonjić nalog o prekidu pratnje izdao kobnog 11. aprila 1999. u 16.22a, dok su Ćuruvija i njegova partnerka Branka Prpa, koja je i očevidac zločina, sedeli u restoranu.



- U 16.27 su krenuli iz restorana, a u 16.28 Radonjić je pozvao Kuraka. U 16.38 Romić poziva Kuraka, a u 16.45 Radonjić zove Kuraka - objasnila je sudija telefonsku komunikaciju osuđenih.



Ko je ubica



Međutim, sudija u obrazloženju nije objasnila kakvu su ulogu u likvidaciji imali Kurak i Romić, ali je navela da ne stoje navodi optužnice da je Kurak pucao u Ćuruviju, a Romić udario Prpu u glavu drškom pištolja u haustoru zgrade u Svetogorskoj ulici, jer oni nisu bili na tom mestu.



- Uz primenu logičkog razmišljanja, telefonski razgovor koji su u 16.39 vodili Romić i Kurak dokazuje da oni nisu bili jedan pored drugog. Takođe, imajući u vidu iskaz oštećene Branke Prpe, kojoj je sud poklonio veru i koja je svoj iskaz dala jasno, veće je utvrdilo da je izvršilac ubistva nepoznata osoba - rekla je juče sudija. Podsetimo, Prpa je u svom iskazu navela da će lik ubice pamtiti celog života i da to nije nijedan od dvojice optuženih.



U presudi koja je juče doneta nije bilo reči o nalogodavcu likvidacije, ali je sudija u obrazloženju presude rekla da je sud utvrdio da je Ćuruvija bio protivnik tadašnje vlasti.



- Sud je utvrdio da je Slavko Ćuruvija bio nosilac kritike tadašnje političke vlasti, javno je istupao u zemlji i inostranstvu i zbog toga je zabranjivan rad njegovih novina - rekla je sudija.



Aleksandar Vučić



Presuda važna za stvaranje pravne države



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan što je postupak za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije presudom pred Specijalnim sudom doveden do kraja i da je to veoma važna poruka.

- Ne želim da se mešam sudijama u posao, da ne idem protiv odbrane ili tužilaštva jer ne znam ko će se žaliti. Ali to je važna karika u stvaranju istinski pravne države u Srbiji - rekao je Vučić.

On je podsetio da je to prvostepena presuda i da je zato neće detaljno komentarisati, ali da je to veoma važna poruka.

- Poruka je da niko nema pravo da ubija bilo koga, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, pa makar neko smatrao i da je to državni razlog - rekao je Vučić. On je dodao da je ponosan što u vreme kada je on bio predsednik i premijer ništa nije stavljano pod tepih, već je taj postupak vođen i doveden do presude.

Na pitanje da li veruje da će biti otkriven nalogodavac ubistva, Vučić je rekao da je to gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih ljudi.

- Pa čak i da verujem u ono što većina ljudi veruje, otkrivanje nalogodavaca je gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih ljudi - naveo je on.