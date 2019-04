VUČIĆ O TADIĆEVOJ IZJAVI I RULJI: Da li on to govori o sebi ili o ovim njegovima ili o čemu i o kome

PETROVAC NA MLAVI - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, komentarišući izjavu Borisa Tadića da "političke hulje nikad nisu mogli bez rulje", da je Tadić uvek kada je govorio o svojim protivnicima u stvari najpreciznije govorio o sebi i svojim saveznicima.

"Da li on, Tadić, to govori o sebi ili o ovim njegovima ili o čemu i o kome", zapitao je Vučić i dodao: "Kada krenete sa vešalima i testerama i onda druge optužujete za rulju i to one koji nikada nisu imali rulju. Mi pozivamo narod na regularne skupove i gde niko nikog ne bije i ne maltretira i gde nema vešala niti testera niti batinjanja ni upada u bilo čije prostorije. Danas prete da upadnu u prostorije privatne televizije. To su zastrašujuće stvari".

Vučić na pitanje o tome što opozicija priča o 6. oktobru, ističe da je narod smatrao da 6. oktobar treba da dođe kao neka pravda, a ne da posle 5. dolaze lopovi.

"Ako smatraju da je vreme za pravdu i ja mislim da je vreme za pravdu i verujem i dobro je da je deo toga juče počeo i verujem da će se nastaviti", naveo je Vučić. Kaže da će lopovi koji su uništili zemlju posle 5. oktobra morati da odgovaraju.

"Što se tiče odbrojanih dana, odavno su mi dani 'odbrojani' zakonom. Plašim se da i oni sami ne znaju da objasne svoj tako mali rejting i malu popularnost, jer narod neće nasilje", istakao je Vučić.

Primetio je i da je pred Skupštinu grada Beograda došao čovek, a reč je o Bošku Obradoviću, koji nema nikakve veze sa Beogadom, te da ne može da razume da neki kao "lude Naste" uzimaju znakove sa gradilišta.

"E svaka ti čast genije, video sam svašta u životu, ali to nisam. Ne znam ko su im mentori, tu neka druga struka treba da kaže svoje mišljenje", dodao je Vučić.

"Na mitinzima SNS nema rulje, skupove uredno prijavljujemo, ne upadamo u tuđe prostorije"

Vučić izjavio je danas da nikada na skupovima te stranke nije bilo rulje, te da svoje mitinge SNS prijavljuje uredno i na njima nema "vešala, batinjanja i upadanja u bilo čije prostorije".

Vučić je novinarima u Petrovcu na Mlavi u okviru kampanje "Budućnost Srbije" rekao da nije video da je lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić u intervjuu kazao da "političke hulje nikada nisu mogle bez rulje" "Boris Tadić je uvek kad je govorio o svojim političkim protivnicima govorio o sebi... Nisam ga baš sasvim razumeo i nište ne razumem te ljude, izgleda da nekim različitim jezicima govorimo", rekao je Vučić. On je kazao da misli da su mu "dani odavno zakonom odbrojani" i da smatra da je to sasvim u redu.

Govoreći o akcijama opozicije protiv radova u Beogradu, Vučić je kazao da nikada nije video da neko otima saobraćajne znake i nosi ih po gradu, a da se svi plaše da im to kažu u lice, te da se on ne plaši.

"Dodju uzmu znak i nose negde po gradu. E jesi video što smo pametni, oteli smo znak? E svaka ti čast genije, ja sam svašta u životu video al' to nisam video. Ja ne znam ko su im mentori, ali mislim da treba jedna druga struka da kaže svoj stav i mišljenje, ali ja nisam iz te struke i ne mogu da pomognem po tom pitanju", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)

Kurir

Autor: Kurir