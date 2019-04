U SREBRENICI NIJE BILO GENOCIDA, SRBE SU OCRNILI HOROR PRIČAMA NAVODNIH OČEVIDACA! Američki pisac i intelektualac raskrinkao propagandne LAŽI i dodao: Jedini GENOCID je proterivanje Srba iz Krajine!

Američki pisac, poznati intelektualac iz Bostona Džared Izrael, tvrdi da se u Srebrenici jula 1995. nije dogodio genocid, kako je to presudio sud u Hagu. Ubijanje ratnih zarobljenika nije isto što i uništavanje celog naroda, što je potrebno da bi se neki zločin karakterisao kao genocid, kaže Izrael za Kurir.



- Tvrdnja da je Vojska Republike Srpske počinila genocid je besmislena. Bombardovanje četvrt miliona ljudi u Krajini, isterivanje iz domova u kojima su živeli njihovi preci, ubijanje starih i bolesnih koji su ostali u kućama, zatim izjava hrvatskog predsednika Franje Tuđmana da su njegove trupe odstranile kancer srpskog naroda iz Hrvatske - to je genocid. Ali očigledno je da ne predstavlja genocid ako su srpske trupe pobile ratne zarobljenike posle osvajanja Srebrenice - tvrdi Izrael.

Medijske priče

On smatra da svetska javnost ne može da odbaci tvrdnje o genocidu o Srebrenici kao apsurdne zbog toga što je tri decenije izložena "medijskim horor pričama navodnih očevidaca".



- Navodni očevici svedoče u medijskom suđenju bez kraja u kojem su Srbi optuženi za užasne okrutnosti prema muškarcima, ženama i deci. Kada obični ljudi čuju da se u Srebrenici dogodio genocid, oni ne razmišljaju da je apsurdno izjednačavati ubijanje ratnih zarobljenika sa genocidom koji predstavlja uništavanje celog naroda - naglašava Izrael.

Umesto toga, nastavlja on, ljudi se sećaju groznih optužbi koje su iznosile uplakane žene, o bezobzirnim ubistvima bespomoćnih staraca u Potočarima, ubistvima beba, zlostavljanju devojaka - i oni misle: "Da, ti Srbi su zaista genocidni".

Navodni svedoci

Izrael je, kaže, godinama sakupljao i analizirao izjave najvažnijih svedoka o Srebrenici.

- Zaključio sam da nijedna od tih optužbi ne bi izdržala kritičko preispitivanje. Sve njihove priče su fikcija. Zašto ovi svedoci mogu da prodaju antisrpsku fikciju javnosti? Zato što nikada nisu osporeni. Oni se tretiraju kao svete žrtve, čije optužbe moraju biti prihvaćene kao istinite, a oni koje optužuju nemaju pravo da se brane - kaže sagovornik Kurira.



On ističe da to nije slučaj samo u medijima već i na suđenjima u Hagu, gde su se čak i advokati odbrane izvinjavali svedocima za to kroz šta su prošli da ne bi povredili njihova osećanja.

- Svedoci iz Srebrenice su bili potpuno zaštićeni od ispitivanja i onda su se praktično takmičili ko će ispričati ekstremnije priče o stradanju od strane Srba i holandskih trupa UN, koji su optuženi za zaveru sa Srbima - ističe Izrael.



Zavera

Holanđani gazili Srebreničane Izrael navodi da je Munira Subašić, predsednica Majki Srebrenice, u intervjuu izvesnom Esmiru Ćatiću, za potrebe njegovog doktorata koji je branio 2008. na Univerzitetu u Beču, izjavila da su Bošnjake u Srebrenici, nakon što su je zauzeli Srbi, transporterima gazili holandski vojnici.

- Onda su i sa svojim transporterima, kada su prolazili kroz kolonu naših najmilijih, gazili tu decu i taj narod - rekla je Subašićeva u intervjuu Ćatiću. Na pitanje ko je gazio ljude, četnici ili Holanđani, Subašićeva je precizirala da su to bili Holanđani i da su pregaženi ljudi umrli.

Na pitanje da li veruje da je bilo nekog dogovora između UN i Srba, ona je odgovorila:

- Da mislim da je to bilo planirano i organizovanu da bi pobili muslimane.

