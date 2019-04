MILOŠ BIKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: O Željku Mitroviću, ubistvu Ćuruvije, DRŽAVNOJ BEZBEDNOSTI, Pinku, rijalitiju, radovima u Beogradu... ŠOK INTERVJU!

Glumac Miloš Biković, jedan od najpopularnijih srpskih glumaca, gostujući na TV Pink izneo je svoj stav o aktuelnim društveno političkim temama.

Biković je u emisji Hit Tvit pričao o ubistvu Ćuruvije, DB, filmu Balkanska međa, pretnji opozicije o upadu na Pink, Željku Mitroviću, radovima u Beogradu...

O UBISTVU ĆURUVIJE

Bio sam dete kada se to desilo. To je za mene bio događaj iz novina koji tada nisam mogao da shvatim, mada nisam siguran da možda ni sada shvatam u potpunosti razmere tog događaja. Ali ono što mogu da kažem je da se ovde radi o jednom drugom momentu, radi se o poverenju građana prema državnim istitucijama.

Ja sam tada imao 11 godina. Tada ubistva nisu bila retka pojava u novinama. Taj talas devedesetih se malo i preneo u dve hiljadite.

Ovde se radi o bezbednosnim strukturama koje su možda najvažnije kada je u pitanju orbana zemlje. Važno je da se taj događaj raščisti do kraja kako bi to bio korak na putu vraćanja poverenja građana u te strukture. To jeste bolan put ali ka tome mora da se ide.

Teško će se povratiti poverenje u te državne institucije jer ne postoji jasan mehanizam po kojem bi ti ljudi koji rade u Državnoj bezbednosti bili procesuirani. To su vrlo moćni ljudi, ko može da procesuira te ljude, ko može to da garantuje. Ne mislim samo konkretno na ovaj slučaj.

O POLITIČKOM IZJAŠNJAVANJU

Ja se politički ne izjašnjavam jer imam iza mene publiku koja me prati. I svako takvo moje izjašnjavanje je politički angažman a ja ne želim da se bavim politikom. Prvo zato što ne želim da prihvatim odgovornost. Jer šta ako se prevarim. Mogu za sebe da odgovaram ali neću da odgovaram za te koji me prate, za tu mlađu generaciju.

Sa druge strane, neki su me pitali zašto dolazim u ovu emisju na Pinku, dakle na televiziju koja ne može baš da se pohvali da kulturni sadržaji dominiraju nad rijaliti programom.

E pa upravo zato.

foto: Printscreen Youtube/Pink

Nikada nisam nijedan medij odbio iako sam znao da će moje lice sa pričom o nekoj kulturi ili duhovnosti se naći između polnog organa jedne i implanata neke druge starlete. Ali ja to nisam odbijao jer će možda neko kome kultura nije ponuđena na svakom ćošku možda da pročita i da se približi nekom kulturnom sadržaju. Možda ću uspeti da ga otrgnem od ove rijaliti subnekulture koja dominira u društvu.

Ja sam ovde došao da apelujem da bude više kulture, da je nedopustivo mnogo rijaliti sadržaja. Da se kultura zaštiti od dnevnopolitičke borbe.

O BALKANSKOJ MEĐI

Film je u Srbiji pogledalo skoro 200.000 ljudi a u Rusiji više od milion. Ako ste pogledali filmove u poslednjih 30 godina mi smo u tim ostvarenjima prikazani ili kao jedini ili kao najveći krivci za sve. Ružni, prljavi i zli... Gomila izmišljotina.

Tajms se sada ovim filmom bavi očigledno jer im se ne sviđa kako su Srbi predstavljeni u njemu. Ne uklapa im se u njihovu sliku demokratije.

Ovakvi filmovi su nam potrebni... Jedan ovakav na 6 meseci. Nije normalno da se Rusi sete da se uradi film na 20 godina od bombardovanja Jugoslavije.

Treba da uradimo film o Kosovu. Evo pozivam i vlasnika ove televizije, i srpske privrednike... Mi treba da napravimo film na engleskom. Balkanska međa je koštala 3,5 miliona dolara. Mi treba da napravimo film od 10, od 15 miliona dolara. I da još 20 miliona uložimo u međunarodnu kampanju, da napravimo film na engleskom sa holivudskim zvezdama o Boju na Kosovu. Da to bude spektakl. I da se vidi da se Srbija borila za Kosovo još 1389, da se vidi da smo mi bili branik Evrope od napada Otomanske imperije.

O RADOVIMA I IZGRADNJI BEOGRADA

Beograd se menja. Meni se dopada kako se menja. Ne dopadaju mi se sva rešenja. Ima stvari koje su pitanje ukusa ali ima stvari koje su zaista kretenske. Evo jedan primer - meni je spomenik Juriju Gagarinu... Ja ne mogu da verujem da neko napravi onmoliko veliki postament a ovako malu glavu... Uz svo dužno poštovanje autorima.

foto: Printscreen Youtube/Pink

Slavija je sada uređena. Ne dopada mi se što menja boje ali je uređena. Neke stvari su postale čistije. To je pitanje ukusa. Trudim se da ne budem jedan od onih koji misle da znaju kako sve treba da se radi.

O PRETNJAMA UPADA NA PINK I DJ ŽEKSU

Mnogo je bolje da na Pinku puštate ovu muziku koju je puštao Željko Mitrović umesto rijaliti programa. Nije u redu da idete na neku privatnu televiziju i ne smete da vršite tu vrstu nasilja.

Televizija Pink ima nacionalnu frekvenciju i tu je odgovornost veća. Ali raduje me ako je tačno da će se ove godine još više snimati igrani program. To je ono što podržavam.

Kurir.rs/Hit Tvit/Priredio: P.L./Foto: Youtube

Kurir