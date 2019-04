Boško Obradović je DIKTATOR! Obračunava se s kolegama BRUTALNO i izbacuje iz pokreta PO KRATKOM POSTUPKU

Lider Dveri Boško Obradović ponovo je pokazao kako diktatorski vodi ovaj desničarski pokret koji je deo Saveza za Srbiju. Obradović je nastavio brutalan obračun s neistomišljenicima unutar Dveri, pa je po kratkom postupku odlučio da iz članstva u organizaciji automatski izbriše poslanika i člana Predsedništva Zorana Radojičića.

Predsedništvo Dveri je na sednici u subotu, 6. aprila, donelo odluku o "automatskom brisanju" Zorana Radojičića, koji je prethodno svojim partijskim drugovima uputio otvoreno pismo u kojem je Obradovića optužio da privatizuje Dveri i da oko sebe okuplja "kliku poslušnika i intereždžija, koji su izdali stranački program, ideje i vrednosti".

Žuri mu se

Radojičić za Kurir kaže da je Obradovićev potez diktatorski.

- Ne znam kako drugačije da nazovem ovo što mi se desilo. Niko me nije ni pozvao na sednicu, a član sam Predsedništva. Očigledno je da mu se žuri da pred unutarstranačke izbore, koji će biti održani do kraja juna, udalji sve koji ne misle kao on - kaže Radojičić, koji je najavio i da će zadržati svoj poslanički mandat.

Radojičić se pre toga zamerio Obradoviću zbog toga što je stao uz saborca Srđana Noga, kojeg je lider Dveri gotovo na isti način izbacio iz organizacije.

- Svedok sam da se falsifikovao disciplinski postupak i da je unapred doneta

odluka o njegovom političkom uklanjanju - otkrio je Radojičić.

Apsurd

Nogo za Kurir kaže da je automatsko brisanje Radojičića iz članstva pokreta totalni apsurd.

- Na osnovu čega je neko mogao da ga izbriše? Samo zato što ne misli kao Obradović! To što su uradili Radojičiću je sprdnja i iživljavanje - poručio je Nogo.

Obradović i Dveri juče nisu odgovarali na naše pozive.

