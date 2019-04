PRONAĐENO 14 MILIONA DOLARA U SINGAPURU KOJE SU IZNETE 90-IH IZ SRBIJE: Pristup računima imala porodica Milošević, a onda ljudi iz DOS! SVI KOJI SU TRAŽILI PARE SU MRTVI

Novac bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, koji je svojevremeno u Singapuru pronašla bivša haška tužiteljka Karla del Ponte - 14 miliona dolara, predstavlja samo deo pokradenih para građana Srbije devedesetih godina.

Reč je o novcu koji je iznošen na Kipar, ocenjuju sagovornici Kurira.

Prema njihovim rečima, novac je bazično iznošen na Kipar, a odatle prebacivan u ostatak sveta, pa tako i u Singapur. Država se tim novcem nije bavila, tvrde oni, jer ga je deo DOS pokrao. Kasnije su tim novcem vršene privatizacije u Srbiji, kupovane nekretnine i hiljade hektara oranica.

Trag postoji



Ekonomista Branko Dragaš kaže da je u period od 1990. do 2000. iz zemlje nestalo oko 120 milijardi dolara.

- To su gubici vladavine Miloševića. Na Kipru su zatekli više od četiri milijarde dolara. Pare su iz Šangaja i Bejruta odlazile i završavale u Kini, Moskvi, Londonu. Gde pojedinačno, to Interpol treba da traži. Da su pare postojale, to je tačno. Da li je i Singapur bio u igri, ne znam - kaže Dragaš i dodaje:



- Taj trag novca postoji i tačno se zna gde je on. Pristup računima je imala porodica Milošević i nekoliko ljudi oko njih, a posle su pristup novcu imali i ljudi iz DOS. Verovatno su taj deo novca usmeravali u proces privatizacije preko tajkuna.

Da je novac uzeo deo DOS, smatra i bivši direktor beogradske policije Marko Nicović.

Naplatili i hapšenje



- DOS je uzeo taj novac. Oni su uzeli pare i od hapšenja Miloševića za sebe - kaže on.

Međutim, Nicović smatra da novac koji je Del Ponteova našla u Singapuru nisu izvorno "kiparske pare".

- To je sasvim drugi novac. To nisu bili Miloševićevi računi, nego novac koji je država iznosila pred sankcije da bi mogla da plaća i trguje jer je u to vreme sve moralo da ide u kešu - navodi on.

Podsetimo, Karla del Ponte je u svojoj knjizi "Ratni zločinci i ja" napisala da je tadašnjem premijeru Zoranu Đinđiću svojevremeno rekla da je našla Miloševićeve milione u Singapuru i da je spremna da mu da uvid u svoju dokumentaciju ukoliko država izruči nekoliko ljudi koje je Tribunal tražio.



Velimir Ilić

Svi koji su tražili pare su mrtvi

Bivši ministar Velimir Ilić, koji je i radio na pronalaženju kiparskih milijardi, kaže za Kurir da oni nisu znali za taj novac u Singapuru, ali ne isključuje mogućnost da su to u stvari pare sa Kipra koje su raspoređene na računima širom sveta: foto: Zorana Jevtić - Svi koji su učestvovali u iznošenju para iz Srbije na Kipar su mrtvi. Taj novac je završio kod ljudi iz SPS i bliskih SPS, koji su potom tim novcem kupovali preduzeća po Srbiji za vreme privatizacije. Neko ko nije imao dinara u džepu odjednom kupuje fabrike sa po 5.000 radnika, nekretnine, hiljade hektara... Niko se nije bavio poreklom novca tih ljudi.

