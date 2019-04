AMERIČKI KOMANDANT NA KOSOVU: Ako prištinske snage prekrše mandat, na nama je da rešimo tu situaciju

Komandant američkih snaga na Kosovu pukovnik Roj Makareg izjavio je u bazi Bondstil kod Uroševca da bi vojnici pod njegovom komandom "morali da reše situaciju", ukoliko bi Kosovske bezbednosne snage (KBS) prekršile svoj mandat.

"Zavisi od okolnosti. Ukoliko bi aktivnost KBS prekršila mandat onda bi na nama bilo da rešimo tu situaciju. Ukoliko bi okolnosti zahtevale angažman na visokom nivou, obratili bi se komandantu Kfora. Moram da naglasim da se naš mandat nije promenio. Mi smo nepristrasni. Svojom misijom pružamo bezbedno okruženje i stabilnost ne samo Kosovu već i celom regionu. Za nas je važno da obe strane nastave sa političkim dijalogom i pronalaženjem političkog rešenja. To je cilj kome se teži", rekao je Makareg u intervjuu portalu Balkanska bezbednosna mreža (https://balkansecurity.org/latest-analysis).

Na pitanje kakav je odnos američkih snaga na Kosovu prema KBS, Makareg je rekao da odluka Prištine da transformiše tu formaciju u oružane snage nije promenila mandat američkih snaga.

Bondstil foto: Vladimir Šporčić

"U decembru je Priština odlučila da transformiše KBS u oružane snage. Mnogi su izrazili zabrinutost zbog toga. Odluka Prištine nije promenila naš mandat, on je ostao isti. Mi saradjujemo sa kosovskim snagama bezbednosti u neborbenim aspektima poput obuke saniteta i deminiranja. Naravno, nama su naši zadaci na prvom mestu. Ne bavimo se opremanjem i obučavanjem KBS. To pitanje se tiče Tima za savetovanje i vezu NATO (Nato Advisory Liasion Team). Naši odnosi sa KBS su minimalni, mi njih ne obučavamo za ratovanje i prioritet su nam sopstveni zadaci", rekao je on.

Američki pukovnik je rekao da je saradnja sa Vojskom Srbije izvanredna i da je nedavno imao sastanak sa komandantom 4. brigade Kopnene vojske brigadnim generalom Slobodanom Stopom u Vranju.

"Vaša vojska je izuzetno profesionalna. Naši i vaši oficiri saradjuju svakodnevno. Svakog drugog meseca idem u Srbiju, bio sam u Vranju i video sam se sa Stopom. Razgovaramo o tome kako možemo da unapredimo saradnju, da sve funkcioniše kako treba. Sada planiramo fudbalsku utakmicu naše i vaše vojske", rekao je on.

foto: Vladimir Šporčić

Makareg je dodao da je situacija u zoni odgovornosti njegovih snaga veoma bezbedna i da je sve dobro, kao i da se i sam u to uverio obilaskom većine gradova na Kosovu.

On je dodao da se sada vode politički razgovori i da taj dijalog treba da se nastavi jer postoji političko rešenje, dok su njegove snage tu da obezbede da se taj dijalog nastavi.

Makareg je rekao da su zadaci američkih snaga na Kosovu isti kao i ranije, odnosno, da su u skladu sa Rezolucijom UN 1244 i vojno-tehničkim sporazumom dužni da omoguće bezbedno okruženje i slobodu kretanja svim ljudima na tom prostoru.

foto: Vladimir Šporčić

"Ovde u Bondstilu imamo 800 vojnika iz SAD, Turske, Poljske i Rumunije. Raspolažemo sa helikopterima i imamo dosta medicinske opreme za brigu o vojnicima. Imamo i deminere koji rade na celom Kosovu. Nema tenkova i drugog teškog naoružanja jer to nije potrebno. Moje snage koje broje 800 vojnika su spremne za sve. Obučeni su za sve zadatke uključujući kontrolu nereda. Svake sedmice uvežbavaju se za to. I ne samo to. Prošlog meseca, na primer, bili smo na Krivolaku u Severnoj Makedoniji i uvežbavali upotrebu vatrenog oružja", rekao je Makareg.

On je dodao da je štab tih snaga iz sastava Nacionalne garde Havaja, ali da ima i ljudi koji su iz drugih delova SAD poput Njujorka ili Džordžije, dok jedinica za razminiranje dolazi iz Nemačke.

"Nacionalna garda Havaja tradicionalno je angažovana na prostoru Azije i Pacifika i saradjuje sa Indonezijom, Singapurom i Korejom. Ovo je za nas nešto novo. Ovde je multietnički prostor. Susreti sa ljudima i zajednicima za nas su najvažvniji. Nije važno da li ste Srbin, Albanac ili Rom. Idemo u sve zajednice i sa svima razgovaramo", rekao je Makareg u intervjuu za Balkansku bezbednosnu mrežu u bazi Bondstil kod Uroševca.

Pukovnik Roj Makareg je artiljerijski oficir koji je u Nacionalnu gardu Havaja stupio 1990. godine. Osim na Havajima i na Kosovu, službovao je i u Vašingtonu i u Iraku.

(Kurir.rs / Beta)

