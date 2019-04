SPREMNI DA PONUDIMO POVOLJNE USLOVE POSLOVANJA: Dačić pozvao nemačke investitore da ulažu u Srbiju

BERLIN - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je večeras u Berlinu nemačke privrednike da ulažu u našu zemlju i poručio da je Srbija spremna da nemačkim investitorima ponudi povoljne uslove poslovanja.

"Spremni smo da učinimo sve napore da razvijamo naše ekonomske odnose jer smatramo Nemačku našim ključnim spoljnopolitičkim partnerom", rekao je Dačić na prijemu u Ambasadi Srbije u Berlinu članovima udruženja "Berlinski poslovni razgovori", kojem je prisustovao i ministar energetike Aleksandar Antić.

foto: Marina Lopičić

Šef diplomatije je naveo da je Srbija spremna da nemačkim investitorima ponudi povoljne uslove poslovanja.

Naši ključni interesi su povećanje investicija u infrastrukturne projekte, saradnja u oblasti auto-industrije i energetike, poljoprivredno-prehrambeni sektor, IT i turizam. Pridajemo veliki značaj i digitalnoj agendi, tako da izvoz naše IT industrije je na veoma visokom nivou, rekao je Dačić.

On je ocenio da su bilateralni odnosi sa Nemačkom u usponu i ukazao da se u Srbiji odvijaju ekonomske reforme.

"Mi smo preduzeli hrabre ekonomske i strukturne reforme koje se tiču fiskalne konsolidacije, pobolšanje okvira za regultativu u cilju promovisanja investicione klime, tako da su sve te teške mere dale rezultate", rekao je Dačić.

Podsetio je da je Srbija imala budžetski deficit od šest odsto pre pet godina a da je sada u suficitiu, da je udeo javnog duga u BDP smanjen sa 71 odsto na 54 odsto, privredni rast je prošle godine bio 4,3 odsto, izvoz beleži stalni rast, stopa nezaposlenosti je veoma smanjena.

Ilustracija foto: Ap

"U našoj zemlji posluje 400 nemačkih kompanija koje zapošljavaju oko 60.000 radnika, tako da Nemačka spada među vodeće privredne partnere Srbije", rekao je on.

Ukupna spoljnotrgovinska razmena je oko pet milijardi evra, a kako je dodao, udeo robne razmene Srbije sa Nemačkom predstavlja 13 odsto naše ukupne razmene sa svetom.

Najvećih nemačkih investicija bilo je u proizvodnom sektoru, a značajna je investiciona saradnja u automobilskoj industriji.

"Nadam se da ćemo u neposrednoj budućnosti moći da u Srbiji poželimo dobrodošlicu još jednom velikom imenu evropske i svetske automobilske industrije", rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije je ponovio da je prioritet naše spoljne politike članstvo u EU.

foto: Shutterstock

"Evidentno je da Srbija pripada tom delu Evrope. Naš je cilj da što pre postanemo punopravni član EU. Naravno, ima mnogo izazova i problema, neki su u samom regionu, a neki su i u samoj Evropskoj uniji", naveo je on.

U nekim članicama EU postoji određena skepsa prema proširenju EU i prijemu novih članova, dok sa druge strane, u zemljama regiona postoji zamor od priča o proširenju. Postoje i zemlje koje žele da izađu iz EU kao što je Velika Britanija tako da je situacija veoma komplikovana, konstatovao je Dačić.

Ali, kako je naglasio, to ne utiče na naš spoljnopolitički cilj a to je članstvo u EU, istakao je To naravno znači i razvoj dobrosusedskih odnosa, politika mira stabilnosti i pomirenja u regionu.

"Jedan od problema, svakako najveći problem jeste kako da se reši pitanje odnosa sa Prištinom, kako da se pronađe odgovarajuće trajno političko rešenje koje bi bilo u interesu oba naroda koji žive na Kosovu i koje bi bilo prihvatljivo i za Srbe i Albance", rekao je Dačić.

On je istakao da je naša želja da se pronađe kompromis, ali je napomenuo da

"Prištini nije baš previše stalo do kompromisa, jer smatraju da nema potrebe da prave kompromis".

foto: Marina Lopičić

"Oni su pre 10 godina proglasili državu, imaju podršku nekih zapadnih zemalja i nemaju potrebe po njihovom mišljenju da prave bilo kakve kompromise", rekao je Dačić i dodao da situacija nije baš takva kao što se njima čini.

Podsetio je da za 10 godina Priština nije uspela da zaokruži proces nezavisnosti, da Kosovo nije postalo članica UN, OEBS, Saveta Evrope, a ne može da ide ni u EU zato što ga pet zemalja nije priznalo.

Dačić je kao "čiste laži" odbacio tvrdnje Prištine je 116 zemalja priznalo Kosovo, navodeći da je taj broj otprilike pola-pola kad je reč o članicama UN.

Dačić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Berlinu, gde će sutra učestvovati na Petom Berlinskom dijalogu o energetskoj tranziciji, na poziv ministra inostranih poslova i ministra privrede i energetike Nemačke Hajka Masa i Petra Altmajera.

On će se prisutnima obratiti na panelu "Mission Possible: Challenges and Solutions for the Energy Transition", koji će biti posvećen glavnim izazovima i rešenjima za energetsku tranziciju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir