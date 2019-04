IGOR SIMIĆ IZ SRPSKE LISTE: Vanredni izbori su provokacija Prištine, Srbi će izaći jači

KOSOVSKA MITROVICA - Raspisivanje vanrednih izbora za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova i Metohije još jedna je provokacija Prištine iz koje će, međutim, Srbi, kao i do sada, izaći jači i složniji, izjavio je danas potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

Srpska lista se još nije oglasila o učešću na izborima, koji su zakazani za 19. maj, a odluka će biti poznata nakon sutrašnjeg sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Srpska lista nije klasična politička organizacija, već predstavlja stožer opstanka i borbe za srpski nacionalni interes na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je uvek, i kada smo odlučili da idemo na izbore i kada su gradonačelnici podnosili ostavke, pa i sada, bila u konsultacijama s Vladom Srbije i našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tako da ćemo i ovog puta sutra imati konsultacije s predsednikom Aleksandrom Vučićem i doneti odluku koja će pre svega biti u interesu srpskog naroda koji živi na prostoru KiM", rekao je Simić u izjavi za RTS.



On ističe da predstavnici Albanaca u Prištini već duže vreme ne razgovaraju s predstavnicima Srpske liste, a razlog toga je, kako kaže, činjenica da je Srpska lista dobi

Zamenu za 90 odsto podrške Srba SL, Simić kaže da je Priština našla u "privatnim Srbima" koji zastupaju pre svega lične, a ne nacionalne interese.

"Odgovor Albanaca na jedinstvo Srba na KiM je bilo da pronađu one kojima je lični interes ispred nacionalnog, i sa kojima je lakše razgovarati... Ono što je činjenica jeste da će Srpska lista, kao i do sada, ispuniti dve stvari. To su konsultacije sa zvaničnim Beogradom i apsolunto uvažavanje interesa našeg naroda. Što se tiče ovih drugih, ne bih da trošim reči", rekao je Simić.

Dok će Srpska lista razgovarati s predsednikom Vučićcem, Priština će, naglašava Simić, razgovarati sa onima koji "apsolutno ne predstavljaju Srbe na KiM" i koji su dobili manje od pet odsto podrške.

"Tako da ćemo imati situaiciju da i oni sa Savskog venca i oni milioneri i svi ostali čekaju odluku predstavnika Srpske liste po ovom pitanju, kako ne bi nakon toga doneli svoju odluku, već napali predstavnike Srpske liste. Ukoliko odlučimo da ne učestvujemo na izborima, oni će nas napasti da ne želimo da preuzmemo odgovornost. Ukoliko se odlučimo da idemo na izbore, opet će nas napadati. Njihova pozicija je mnogo lagodnija nego ona Srpske liste, zato što mi imamo 90 odsto podrške građana na KiM, Srba, dok oni iza sebe imaju samo nekoliko članova svoje porodice. Zbog toga je velika razlika u donošenju odluka između Srpske liste i njih", kazao je Simić.

Činjenica je, kaže Simić, da su se bar neki predstavnici drugih političkih opcija među Srbima na KiM oglasili, ali ističe da se to desilo iz ličnog interesa, a ne iz interesa građana koji žive na KiM i bore se svaki dan da sačuvaju svoje porodice i prisustvo srpske države na ovim prostorima.

Odluka kosovskog predsednika Hašima Tačija nije iznenađujuća, a Srbe ne može ništa da iznenadi što dolazi iz Prištine, a što je po pravilu uvek upereno protiv Srba, kaže Simić.

"Srpska lista se nikada nije plašila nijednih izbora, zato što iza nas stoje građani i rezultati borbe za te građane u prethodnih nekoliko godina otkad učestvujemo u institucijama. Kao i do sada, vodićemo se interesima građana i ljudi koji ovde žive. U ovoj situaciji u kojoj imamo različita politička previranja, odgovornost nije samo prema Srbima koji ovde žive, već i prema celom srpskom narodu, pre svega zbog podrške koju dobijamo od naše države Srbije i našeg predsednika Aleksandra Vučića", rekao je Simić.

Simić objašnjava da ne postoji nikakva situacija u kojoj se niko ne stara o Srbima na KiM, uprkos činejnici da su predstavnici Srpske liste krajem novembra podneli ostavke u opštinama u kojima su raspisani vanredni izbori, kao vid političkog protesta protiv taksi koje je uvela Priština na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

"Stvari su funkcionisale tako što ovde imamo institucije Srbije za koje se borimo i koje negujemo i koje normalno pružaju usluge građanima koji žive na severu KiM. S tim u vezi, nema nikakve zabrinutosti da postoji bilo kakav vakuum ili bilo kakva situacija u kojoj se niko ne stara o građanima. Pre svega zato što nam je nacionalni interes i interes tih građana na prvom mestu", rekao je Simić, dodajući da Srpska lista ima razne ideje o izborima, ali da će one biti poznate tek nakon konsultacija sa predsednikom Vučićem.

